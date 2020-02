06:07 Uhr

Was die Grünen über Ökologie, Klima und Wirtschaft denken

Plus Die Bundestagsabgeordneten Dieter Janecek und Anton Hofreiter diskutieren bei den Grünen in Landsberg. OB-Kandidat Moritz Hartmann fordert, mehr in den Öffentlichen Personennahverkehr zu investieren. Welche Forderungen die Basis an die Politik in Berlin hat.

Von Dagmar Kübler und Silke Feltes

Zu trocken oder kein typisch „grünes“ Thema? Zur Diskussion mit dem Bundestagsabgeordneten Dieter Janecek zur Frage „Wirtschaft und Ökologie – Widerspruch oder Chance?“ waren nur knapp 20 Interessierte erschienen, darunter viele, die in Landsberg „grüne“ Stadträte werden wollen. Diese und Oberbürgermeisterkandidat Moritz Hartmann nutzten allerdings die Expertise von Janecek. Sie hatten viele Fragen und Anregungen parat, die Janecek nach Berlin mitnehmen soll. In der Grünen-Fraktion ist er Sprecher für Industriepolitik und digitale Wirtschaft.

„Bitte mistet die Gesetze aus“, forderte Sonja Lischka, die in Landsberg mehrere Rewe-Märkte betreibt. Ihre Bitte untermalte sie mit Schilderungen aus ihrem Alltag. Viele Initiativen wie „Goods-to-go“, ein Projekt, bei dem Lebensmittel vor der Tonne bewahrt werden sollen, steckten demnach im bürokratischen Dschungel fest, beispielsweise aufgrund fehlender Deklarationen. Ein weiteres Anliegen war, dass die Politik die Reparierbarkeit von Produkten verpflichtend einfordern solle. Bürgerbeteiligung soll Chefsache werden „Alles dauert zu lange“, bemängelte ein weiterer Zuhörer. Planungen, zum Beispiel zur Elektrifizierung der Bahn, sollten beschleunigt und die Bürger von Anfang an miteinbezogen werden. „Alle wollen etwas tun, kommen aber nicht voran“, bestätigte auch Janecek. Insbesondere die Verschränkungen der Ebenen, gerade bei zuschussfähigen Projekten, wirkten als Bremse. Oberbürgermeisterkandidat Moritz Hartmann kritisierte in diesem Zusammenhang, dass man die Fördergenehmigungen abwarten und keine Maßnahmen vorher starten dürfe, da sich diese förderschädlich auswirken würden. Eine solche Situation beschäftigte kürzlich auch den Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Hartmann fragte: „Was soll man tun, wenn der Fördertopf gerade leer ist? Da muss sich etwas ändern.“ Bürgerbeteiligung müsse Chefsache werden, nannte Hartmann als weiteres politisches Ziel, dann ginge manches schneller. Man kann es nicht allen Recht machen Die Bürgerbeteiligung betrachtete Janecek differenziert: Er verwies darauf, dass man sich manchmal auch anlegen müsse, denn das Gemeinwohl gehe vor Einzelinteressen. Jedoch würden sich auch unbequeme Entscheidungen auszahlen. Als Beispiel nannte er die geplante Halbierung des Autoverkehrs in München. Bürgerbeteiligung hieße, Meinung einzuholen, jedoch nicht, es allen Recht machen zu wollen. Zum Stichwort Mobilität kritisierte Hartmann, dass erneut über eine Südumgehung diskutiert würde, anstatt den Verkehr zu reduzieren. Eine Umgehung wäre ein Millionengrab, so Hartmann. „Straßen schaffen neue Nachfrage“, bestätigte Janecek. Eine bessere Lösung sei es, in den Öffentlichen Personennahverkehr und Radwege zu investieren und auch Betriebe müssten kreative Lösungen finden. Busse sollen auch in der Nacht fahren Hartmann thematisierte auch das Wachstum und will dieses auf ein Prozent jährlich beschränken. Gewerbeansiedlung sei interkommunal und nachhaltig zu denken. Ideal dafür seien die Flächen auf dem ehemaligen Penzinger Flugplatz. Die 2020er-Jahre bezeichnete Janecek als Chancenjahrzehnt. Die Entwicklung müsse weggehen von hohem Verbrauch und Massenkonsum hin zu Kreisläufen. Die Politik spreche mit vielen Akteuren, etwa mit der Stahl- oder Chemieindustrie, damit Grundstoffe möglichst klimaneutral hergestellt werden. „Wer die Umwelt verschmutzt, muss dafür bezahlen“, das müsse auch für den Verkehr gelten. Wenige Tage nach Janecek unterstützte Anton Hofreiter den Wahlkampf von Landratskandidat Dr. Peter Friedl. In der Sonderbar in Landsberg trafen sich die Politiker mit jungen Leuten, um unter der Überschrift „Es gibt keinen Planet B“ vor allem übers Klima zu sprechen. Den Jugendlichen lag hauptsächlich der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (auch nachts) am Herzen. Anton Hofreiter vermittelte die Positionen der Grünen in der Sonderbar. Bild: Julian Leitenstorfer Anton Hofreiter sprach anschließend über die industrielle versus die regionale Landwirtschaft („wir wollen Qualität aus der Region für die Region“), den Verkehr („was Straßen angeht haben wir den Grenznutzen erreicht“), die Zerstörung der Regenwälder im Zusammenhang mit der industriellen Fleischindustrie, Windkraft und Fotovoltaik („zu viel bürokratische Hürden“), bezahlbaren Wohnraum („ganz entscheidend für viele übergelagerte Probleme“), den Bundesverkehrswegeplan („wenn wir an der Regierung sind, wollen wir früher als vorgesehen etwas ändern“), und allgemein über die Wichtigkeit, „die politischen Rahmenbedingungen richtig zu setzen“.

