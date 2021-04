Was passiert mit dem Hilti-Parkplatz in Kaufering?

Plus Der Kauferinger Gemeinderat diskutiert über die Sanierung von zwei Parkplätzen. Während über den Hilti-Parkplatz erst später entschieden werden soll, sorgt ein Vorschlag für den Parkplatz an der Lechstaustufe 18 für Erheiterung.

Ginge es nach der Verwaltung des Marktes Kaufering, hätte der Parkplatz südlich der Viktor-Frankl-Straße beim Bahnhof heuer saniert werden sollen. Die Fläche spielt eine wichtige Rolle für ein anstehendes Großprojekt. Es wurden allerdings diverse Bedenken laut. Weniger kritisch, dafür mit einer Wortmeldung, die für Erheiterung sorgte, verlief die Debatte über die Sanierung des Parkplatzes an der Lechstaustufe 18.

Der Parkplatz an der Viktor-Frankl-Straße wurde zuletzt zwei Jahre vom Unternehmen Hilti genutzt, als bei dem Unternehmen Erweiterungsbauarbeiten stattfanden. Derzeit ist die Fläche gesperrt. Das soll sich aber wieder ändern, wenn der barrierefreie Umbau des Kauferinger Bahnhofs 2023 beginnt und für die dortigen Stellplätze Ersatz benötigt wird. Berufspendler sollen dort ihre Fahrzeuge abstellen.

Jetziger Zustand erlaubt keine Öffnung

Bauamtsleiter Andreas Giampa informierte in der Sitzung: „Der derzeitige Zustand des Parkplatzes erlaubt keine Öffnung. Die Fläche soll deswegen gefräst und neu poliert werden.“ Geplant ist, zunächst nur den westlichen Teil, wo sich die Zufahrt befindet, zu öffnen. Sollte sich im Laufe der Bauarbeiten herausstellen, dass mehr Platz benötigt wird, könnte der andere Teil zu einem späteren Zeitpunkt auch noch saniert werden, sagte Giampa gegenüber dem Landsberger Tagblatt. Er regte zudem an, die Beleuchtung über einen neuen Verteilerkasten ans bestehende Straßenbeleuchtungsnetz anzuschließen. Die Kosten sind mit mehr als 17.000 Euro veranschlagt.

Jürgen Strickstrock, Fraktionssprecher der Grünen, bezweifelte die Notwendigkeit. Die Mobilität sei wegen der Corona-Krise zurückgegangen. „Hier Geld zu investieren wäre ein Behördenstreich.“ Dritter Bürgermeister Andreas Keller (Grüne) fürchtete, dass „durch die Hintertür“ weitere Parkplätze dauerhaft geschaffen werden sollen. „Es ist als temporäre Lösung gedacht für die Zeit des Bahnhofsumbaus und den Bau des angedachten Parkhauses. Eine Sanierung ist nicht nötig.“ Der Kreisausschuss hatte im Jahr 2018 die Grundsatzentscheidung gefasst, den Bau eines Parkhauses oder -decks am Kauferinger Bahnhof zu untersuchen. Seither ist es aber ruhig geworden um das Thema.

Temporäre Lösung

Rat Markus Rietig (UBV) vertrat in der jetzigen Diskussion die Ansicht, dass es entlang der Straße aktuell eine ausreichende Zahl an Stellplätzen gebe. Thomas Wiesmann, Fraktionssprecher der SPD, plädierte dafür, die Sanierung jetzt durchzuführen. „Wir haben weniger Mobilität wegen der Pandemie. Es ist ein guter Zeitpunkt.“ Angesichts des Diskussionsverlaufs schlug Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) vor, die Entscheidung über die Sanierung aufs kommende Jahr zu verschieben. Dies wurde einstimmig angenommen.

Der Markt will den Weg westlich der Lechstaustufe 18 sanieren. Viele Gemeinderäte erachten das Vorhaben als überdimensioniert und zu teuer. Foto: Markt Kaufering

Beraten wurde in der Sitzung zudem über die Sanierung des Parkplatzes an der Lechstaustufe 18, die knapp 10.000 Euro kosten würde. Auch dieser sei in einem „miserablen Zustand“, äußerte Giampa. Deswegen hätten Naherholungssuchende ihre Fahrzeuge im Parkverbot auf der Straße oder auf dem Grünstreifen abgestellt, berichtete er. „Es wurden Strafzettel verteilt, was zu Unmut bei den Betroffenen geführt hat.“ Angeregt wurde zudem die Pflege der Gehölze, um eine bessere Übersichtlichkeit und Einsehbarkeit zu erreichen.

Treffpunkt für Homosexuelle

Markus Harbich, Fraktionssprecher der CSU regte an, den Platz zu beleuchten, um das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Das sorgte für Heiterkeit im Plenum und den Zwischenruf: „Die wollen sicher kein Licht.“ Hintergrund ist, dass es sich bei dem Parkplatz auch um einen Treffpunkt Homosexueller aus einem größeren Umkreis handelt. Auf einschlägigen Internetseiten wird der Parkplatz für Treffen empfohlen.

Das könnten Sie auch interessieren: