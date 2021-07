Autofahrer geraten bei Weilheim in eine Rotte Wildschweine

Südlich von Weilheim ereignet sich in der Nacht auf Samstag ein schwerer Wildunfall. Mehrere Tiere werden getötet.

Ein schwerer Wildunfall hat sich am Samstag gegen 0.40 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Oderding und Peißenberg südlich von Weilheim ereignet. Zum Hergang schreibt die Weilheimer Polizei, dass zwei Autos aus Richtung Peißenberg in Richtung Oderding fuhren. Im Bereich des Wörthersbachs querte eine Rotte Wildschweine (geschätzte 30 Tiere) die Staatsstraße. Der erste der beiden Pkw-Fahrer, ein 34-jähriger Mann aus Weilheim, erfasste fünf oder sechs Wildschweine, der zweite Fahrer, ein 40-jähriger Pollinger, erfasste eines oder zwei Tiere. Insgesamt wurden sieben Wildschweine bei dem Unfall getötet. Es handelt sich um sechs Frischlinge und eine Bache.

An dem Auto des Weilheimers öffneten sich durch den massiven Zusammenstoß die Airbags. Der Schaden an dem zwei Monate alten Pkw wird auf rund 35.000 Euro (Totalschaden) geschätzt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An dem zweiten Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. (lt)

