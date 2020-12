10:15 Uhr

Weiterer Covid-19-Todesfall im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Corona-Fälle bleibt nahezu gleich.

Im Landkreis Landsberg sind mittlerweile 19 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Über das Wochenende meldete das Landratsamt einen weiteren Todesfall. Die betroffene Person habe schwere Vorerkrankungen gehabt.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen blieb im Vergleich zum Sonntag am Montag nahezu gleich - sie stieg von 258 auf 259 an. Weiter rückläufig ist die Zahl der Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden. Sie sank von 1074 auf 907. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner) lag am Montag (0 Uhr) bei 172,9. Am Sonntag hatte der Wert 171,2 betragen.

Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt derzeit zehn Covid-19-Patienten behandelt, vier auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation. Vier Betroffene müssen beatmet werden. (lt)

