vor 38 Min.

Welche Hilfe sich Landwirte wünschen

Die anhaltende Trockenheit schadet der Landwirtschaft. Das war ein Thema der Podiumsdiskussion unter dem Motto „Landwirtschaft am Scheideweg“, die im Bürgerhaus in Pflugdorf stattfand. Das Foto zeigt ein halbvertrocknetes Maisfeld.

Experten reden in Pflugdorf über Trockenheit, Lebensmittelpreise und vieles mehr. Damit die Bauern nicht länger Staatshilfen brauchen, sollen Verbraucher ihr Verhalten ändern.

Von Frauke Vangierdegom

Landwirte müssen von ihrer Hände Arbeit leben können, sonst bleiben sie auch in Zukunft auf Ausgleichszahlungen angewiesen. Erreicht werden kann das nur durch eine ehrliche Preispolitik für konventionell hergestellte Lebensmittel und einer deutlich höheren Wertschätzung der Bauern durch die Gesellschaft. Das war der Tenor einer Podiumsdiskussion im Bürgerhaus in Pflugdorf, zu der die Landtagskandidatin der Grünen, Gabriele Triebel aus Kaufering, geladen hatte.

Unter der Überschrift „Landwirtschaft am Scheideweg“ diskutierten Hans Drexl und Wilfried Lechler (Bayerischer Bauernverband), Hermann Dempfle (Bund Deutscher Milchviehhalter), Peter Satzger (Bund Naturschutz) und Sepp Dürr, Mitglied des Landtags, mit Gästen. „Volles Haus“ vermeldete Dürr kurz nach der Veranstaltung in den sozialen Medien. Tatsächlich waren rund 50 Interessierte der Einladung gefolgt, sich über das Spannungsfeld zwischen Politik, Wirtschaftlichkeit, Naturschutz und Klimaschutz zu informieren, in dem sich die Landwirtschaft wiederfindet, auszutauschen.

Was ist mit Rücklagen für schlechte Zeiten?

„Ist es den Landwirten nicht möglich, Rücklagen für schlechte Zeiten zu bilden?“, richtete Gabriele Triebel die Frage an den Biobauern und Kauferinger Gemeinderat Hans Drexl (CSU). „Wir können das Wetter nicht beeinflussen“, antwortete der mit Blick auf den heißen und trockenen Sommer und die von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Aussicht gestellten 340 Millionen Euro Ausgleichszahlungen. Der Bauernverband, dem Drexl angehört, hatte Unterstützung in Höhe von über einer Milliarde Euro gefordert.

Es sei in seinen Augen angemessen, Landwirte, die von der Dürre betroffen seien, zu unterstützen, betonte Drexl. Gleichzeitig sei auch er der Meinung, dass für landwirtschaftliche Produkte Preise erzielt werden müssten, die es den Bauern es ermöglichen, von ihrer Arbeit zu leben und gleichzeitig Rücklagen zu bilden. Dafür müsse aber der Verbraucher wieder näher an die Landwirtschaft herangeführt werden, um das Bewusstsein für die Kosten in der Lebensmittelproduktion nachvollziehen zu können. Dass eine Anhebung der Lebensmittelpreise vom Verbraucher durchaus akzeptiert werde, glaubte ein Zuhörer. Und führte als Beispiel den Butterpreis an, der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei. „Trotzdem ist der Butterkonsum auf gleichem Niveau geblieben“, sagte er.

Sepp Dürr fordert verschiedene neue Steuern

„Wie sollen die Bauern denn Rücklagen bilden, wenn sie kein Geld verdienen?“, sagte Hermann Dempfle. „Wir haben Erzeugerpreise auf dem Niveau von 1990.“ Sepp Dürr ist überzeugt, dass mit dem heutigen Verdienst kein landwirtschaftlicher Betrieb in der Lage sei, für Notfälle vorzusorgen. Dass die Verbraucher mit ihrem Einkaufsverhalten die Landwirtschaft schädigen, sagte Wilfried Lechler. Der Pürgener Gemeinderat und Landwirt im Nebenerwerb sieht aber auch die Kehrseite der Medaille: „Viele Menschen können sich angesichts der hohen Kosten - beispielsweise für Miete - keine teuren Lebensmittel leisten. Denen bleibt nur der Gang zum Discounter.“

„Bürger müssen bereit sein, mehr zu zahlen. Lebensmittel müssen an der Kasse genau das kosten, was sie kosten“, konterte Sepp Dürr mehrfach und Peter Satzger vom Bund Naturschutz fügte an: „Wir brauchen eine landwirtschaftliche Wende, ähnlich der Energiewende.“ Im Zuge des bereits zu spürenden, vom Menschen gemachten Klimawandels müsse der Verbraucher überdenken, wie er sich künftig ernähren soll. „So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen“, sagte er. Es brauche einen langfristigen Plan, wie Landwirtschaft in 20 oder 30 Jahren aussehen soll.

Wie könnte eine landwirtschaftliche Wende aussehen?

Genau da sieht Wilfried Lechler ein Problem: „In der Politik fehlen mir die Visionäre. Außerdem muss viel mehr Geld in die Forschung und Züchtung gesteckt werden.“ Dieses Geld könnte nach Ansicht des Grünen-Politikers Dürr aus neuen Steuern generiert werden. „Wir brauchen eine Pestizid-, eine Stickstoff- und eine Transportsteuer“, fordert er. „Nur dann können wir über eine ehrliche Preisentwicklung reden.“

„Verbraucher kaufen das, was sie sich leisten können. So kommen wir nicht weiter“, sagte ein Zuhörer. Ein anderer fragte sich, was passiert, wenn die derzeitige gute Beschäftigungslage in Deutschland sich ins Gegenteil verkehre. „Was, wenn den Menschen noch weniger Geld zur Verfügung steht?“

Themen Folgen