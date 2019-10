vor 19 Min.

Wer will das Kauferinger Naturfreibad?

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger möchte das Freibad am Lechtalbad an den Landkreis zurückgeben. Welches Ziel er verfolgt und wie das Nebeneinander bisher geregelt war.

Von Thomas Wunder

Es war eine Ankündigung im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Kaufering, mit der Thomas Salzberger ( SPD) aufhorchen ließ. Sollte er gewählt werden, wolle er erreichen, dass der Landkreis neben dem Lechtalbad auch das Naturfreibad übernimmt. Damit könne sich die Marktgemeinde die jährlichen laufenden Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro sparen. Jetzt ist Thomas Salzberger Bürgermeister und will seine Ankündigung umsetzen. Auch der Landkreis ist gesprächsbereit. Doch wie könnte eine Lösung aussehen und wie ist das Nebeneinander von Hallenbad und Naturfreibad bislang geregelt?

Das Bad war für kurze Zeit in privater Hand

Mitte der 1960er-Jahre entstand die Idee, eine Kreissportanlage in Kaufering zu bauen. 1968 ging die Freibadeanlage in Betrieb und drei Jahre später wurde ein Hallenbad mit Nebengebäuden eingeweiht. In den Jahren 1988 bis 1990 wurde das Bad für 14 Millionen D-Markt saniert und umgebaut. Um Kosten zu sparen, verkaufte der Landkreis Anfang 2002 das Bad an die Lechtalbad GmbH&Wellness KG, deren einziger Gesellschafter der Arzt Dr. Dietmar Sowa war, und übergab ihm die Betriebsführung. Sowas Ausstieg im September 2003 stellte den Landkreis dann vor die Frage, ob er von seinem Wiederkaufsrecht Gebrauch machen soll.

Es waren der damalige Landrat Walter Eichner und der frühere Kauferinger Bürgermeister Dr. Klaus Bühler, die eine Regelung fanden, wie das Bad von Landkreis und Gemeinde betrieben werden kann, um die finanzielle Belastung für beide Seiten gering zu halten. Der Landkreis führt demnach seit April 2004 auf eigene Rechnung das Hallenbad mit Sauna. Die Gemeinde übernahm das Areal des Freibades pachtfrei und betreibt nach einem von ihr finanzierten Umbau das Naturfreibad. Nach diesem Modell bietet der Landkreis für die Freibadsaison den Besuch von Hallen- und/oder Freibad gemeinsam an.

Der Vertrag gilt bis Ende 2024

Sämtliche Einnahmen aus Eintrittsgeldern stehen dem Landkreis zu. Die Besucher des Freibades können die sanitären Anlagen des Hallenbades mitbenutzen. Die Marktgemeinde kommt unter anderem für die Kosten zur Erhaltung der Wasserqualität des Naturfreibads und die Pflege der Außenanlagen auf. Das sind die rund 100.000 Euro an Kosten, die Thomas Salzberger künftig einsparen möchte. Für die Aufsicht der Becken sind Landkreis und Wasserwacht Kaufering zuständig. Das regelt ein Vertrag, der bis Ende 2024 gilt, wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, sagt.

Das Naturfreibad hat etwa von Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. Zuletzt wurde es in dieser Zeit von über 90.000 Personen besucht, wie Wolfgang Müller sagt. Der Landkreis stelle rund 50 Mitarbeiter, von den Schwimmmeistern bis zur Reinigungskraft. Das jährliche Defizit, das der Landkreis für den Betrieb bezahlen muss, liege bei rund einer Million Euro. Kommt eine Übernahme des Naturfreibades für den Landkreis überhaupt in Frage? „Wir sind gesprächsbereit“, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller.

Zuletzt wurde der Saunabereich erweitert

Kaufering neuer Bürgermeister Thomas Salzberger will auf dieses Angebot zurückkommen. Genaue Modalitäten, zum Beispiel ob die Marktgemeinde Naturfreibad für einen symbolischen Betrag abtreten werde, will er noch nicht nennen. „Dazu werden Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt geführt“, sagt der 53-Jährige. Seines Wissens gab es am Freibad zuletzt keine größeren Investitionen. Es seien auch keine geplant. Anders sieht die Situation beim Hallenbad aus. Dort wurde zuletzt der Saunabereich erweitert.

Im Sommer wurde über eine Erweiterung des Lechtalbads diskutiert: Wird das Lechtalbad in Kaufering erweitert?

