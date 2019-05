10:19 Uhr

Wildpark: Ein Mäusebussard greift Spaziergänger und Läufer an

Aufgepasst im Lechpark Pössinger Au: Ein Mäusebussard verteidigt sein Revier. Was die Stadt Besuchern des Parks jetzt rät.

Im Lechpark Pössinger Au brütet seit ungefähr drei Wochen ein Mäusebussard. Zur Brut- und Aufzuchtzeit verteidigt der Mäusebussard vehement sein Brutrevier und geht daher auch auf Jogger und Spaziergänger los, wie die Stadt Landsberg mitteilt. Auch im Lechpark wurden bereits Besucher angegriffen und leicht am Kopf verletzt. Deshalb gibt die Stadt jetzt Tipps für Besucher des Naherholungsgebiets.

„Der Mäusebussard ist ein jagdbarer Greifvogel, der nach EU Vogelschutzrichtlinie streng geschützt ist und einer ganzjährigen Schonzeit unterliegt, teilt Pressesprecher Andreas Létang mit. Von einer Bekämpfung oder einer Sondergenehmigung für den Fang oder Abschuss will man von Seiten des Forstamts der Stadt Landsberg absehen. Man gehe davon aus, dass die jungen Greife in ein paar Wochen flügge sein werden und sich die Situation danach beruhigt.

Angriffe sollen gemeldet werden

„Den Besuchern des Lechparks Pössinger Au wird dringend geraten, aufmerksam zu sein und sich mit erhobenen Händen gegen einen Angriff zu wehren“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zur Abwehr bei einem Angriff wird empfohlen, einen Regenschirm einzusetzen, der aufgespannt keinen Angriffspunkt für den Bussard biete. Außerdem wird zum Tragen einer stabilen Kopfbedeckung geraten. Das Forstamt der Stadt Landsberg am Lech weist bereits mit Hinweisschilder an gezielten Punkten auf die Situation hin und wird noch weitere im Bereich des Lechparks Pössinger Au anbringen. Es wird darum gebeten, weitere Angriffe des Mäusebussards an das Städtische Forstamt unter der Telefonnummer 08191/128-207 oder per Mail an forst@landsberg.de zu melden.

