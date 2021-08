Texas Trading in Windach: Besser Sicherheit als Abenteuer

Plus Der Stallausrüster Texas Trading feiert in Windach sein 30-jähriges Bestehen. Hinter dem Familienbetrieb mit dem eingängigen Namen steht mehr als Western-Romantik.

Texas Trading, das klingt nach Western-Abenteuer, und wenn man bei der Firma in Windach am Telefon verbunden wird, hört man auch noch „Old MacDonald“. Aber bei dem Windacher Unternehmen wird keine Cowboy-Romantik verkauft, sondern vor allem Sicherheit für Weide und Stall. Jetzt konnte der Stallausrüster sein 30-jähriges Bestehen feiern.