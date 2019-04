vor 25 Min.

Wo und wie wird in Dießen künftig gefahren?

Der Gemeinderat will aufgrund der Bürgerbefragung mindestens eine neue Einbahnregelung prüfen lassen. Einigkeit herrscht bei Vorschriften für die Badestellen St. Alban und Riederau

Von Dieter Schöndorfer

Werden häufig genutzte Dießener Straßen künftig nur noch in eine Richtung befahrbar sein? Kommen in Kürze zwei Schutzstreifen für Fahrradfahrer in der Lachener Straße und wird damit dann aber auch ein beidseitiges absolutes Halte- und Parkverbot verbunden sein?

Zumindest will sich die Marktgemeinde am Ammersee weiter darüber Gedanken machen, nachdem es zu einigen Fragestellungen in der Sitzung am Montag noch keine Antworten und damit auch noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen ist.

Ab der neuen Badesaison

Einen Schritt weiter ist man dagegen mit der Satzung für die beiden Badestellen in St. Alban und Riederau. Da legten sich die Gemeinderäte einstimmig fest, was künftig dort gestattet ist beziehungsweise was ab der neuen Badesaison dort nicht mehr erlaubt sein wird.

Haustiere sind nicht mehr erlaubt

So wird es zum Beispiel nicht mehr möglich sein, Fahrräder auf das Gelände mitzunehmen oder zu grillen sowie ein offenes Feuer zu unterhalten. Auch Haustiere sind dort künftig nicht mehr erlaubt.

Ausführliche Berichte zu diesen und anderen Themen der Gemeinderatsitzung lesen Sie dann in der Donnerstagsausgabe des Landsberger Tagblatts.

Themen Folgen