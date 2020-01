Zu Silvester daheim, an Neujahr beim Brunch

Plus Wer Neujahr in Landsberg essen gehen will, steht oft vor verschlossenen Türen. Warum für viele Wirte der Jahreswechsel eine schwierige Zeit ist.

In einem Café oder bei einem Bäcker zu frühstücken oder zum Brunch zu gehen, liegt im Trend. Auch in Landsberg gibt es immer mehr solcher Angebote. Wer sich am Neujahrstag allerdings dafür entschied, stand durchaus vor einer Herausforderung.

In der Landsberger Innenstadt hatte einzig das Hellmairs geöffnet. Bei allen anderen Lokalitäten standen die potenziellen Gäste vor verschlossenen Türen. Aus Sicht von Gastronom Claus Moritz, der unter anderem das Moritz betreibt, hat das vor allem mit der angespannten Situation beim Personal und dem Weggehverhalten der Gäste zu tun, dass es weniger Auswahlmöglichkeiten als früher gibt.

„Die Bereitschaft, an solchen Tagen zu arbeiten, ist geringer als früher. Viele Besitzer entscheiden sich deshalb, mehrere Tage am Stück zu schließen. Hinzu komme, dass sich immer mehr Menschen kurzfristig entscheiden, was sie machen wollen, es fehlt die Planungssicherheit für die Gastronomen.“ Aus seiner Sicht ist das Thema bei den Bars noch größer als bei Restaurants, weil Letztere zumindest Reservierungen haben.

Katerfrühstück mit Matjes und Bismarckhering

Reserviert haben für den Brunch im Hellmairs, das an diesem Tag ab 11 Uhr geöffnet hat, unter anderem Sebastian Höss und seine Freunde. „Einige von uns haben im Moritz gearbeitet und die anderen haben gefeiert. Wir haben noch nicht geschlafen und lassen es hier ausklingen“, sagt Höss.

Auf die Teller kommt auch Fisch. Das Hellmairs wirbt am Neujahrstag mit seinem Katerfrühstück um Kunden. Jeweils zwei Kilogramm Matjes und Bismarckhering warten darauf, verzehrt zu werden. Auch Wammerl mit Bratkartoffeln stehen auf der Speisekarte. Dass es auch Fisch gibt, haben zwei Paare, die an einem anderen Tisch sitzen, noch gar nicht mitbekommen. „Das muss aber auch nicht sein“, ergänzt Christine Bentele. Der Brunch sei eine „gemütliche Art, ins neue Jahr zu starten, sagt Harald Schreiber. Silvester haben die vier in privatem Rahmen miteinander gefeiert.

40 Kilometer Anfahrt fürs Brunchen

Eine weitere Möglichkeit an Neujahr, zu frühstücken oder zu brunchen, gibt es am Rand der Stadt: bei Ihle Baker’s. Die Filiale befindet sich Am Penzinger Feld und ist gut frequentiert. Zu den Gästen gehören unter anderem Andrea Zaja, ihr Sohn Patrick und dessen Freundin Julia Heinrich. Sie sind 40 Kilometer aus Haunshofen (Landkreis Weilheim-Schongau) extra nach Landsberg gefahren, weil sie Ihle Baker’s gerne einmal testen wollten. „Von uns aus ist es die nächstgelegene Filiale“, sagt der Sohn.

Sie gehe eher selten zum Frühstücken oder Brunchen, sagt die Mutter. „An so einem Tag, an dem man länger feiert und danach länger schläft, bietet es sich aber doch an, und für mich ist es auch schön, wenn ich mich mal um nichts kümmern muss.“ Die Auswahl – es gibt auch ein Buffet – kommt bei den drei, die mehr als eine Stunde zum Brunchen bleiben, gut an. Auch sie haben den Silvesterabend in privater Runde verbracht.

Um Mitternacht wird es voller in der Stadt

Dass immer mehr in privater Runde gefeiert wird, hat auch Manuela Sauter, Inhaberin der Sonderbar, festgestellt. „Früher war mehr los in der Stadt. Das ist aber eine Feststellung, die aufs ganze Jahr zutrifft.“ Sie selbst öffne ihre Bar an Silvester um 0.30 Uhr, weil viele Gäste erst kurz vor Mitternacht – pünktlich zum Feuerwerk – den Weg in die Innenstadt fänden und dann weiterzögen. „Wir haben auch schon mal früher geöffnet, aber das war ein totaler Flop. Mit der jetzigen Lösung stehen 50 Leute vor der Tür, wenn wir öffnen, das ist ein tolles Gefühl.“

Die Suche nach einem Autofahrer ist schwierig

Aufgefallen ist Sauter zudem, dass die Jüngeren vermehrt daheim blieben. Sie feierten vor, würden dabei Alkohol trinken und dann gebe es niemanden mehr, der noch fahren wolle oder könne. Probleme, Personal für den Jahreswechsel zu finden, habe sie nicht. „Meine Läden sind klein. Da ist es für mich einfacher als für die großen Bars und Restaurants.“

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Gastronomie: Die Rechnung geht nicht auf