Zu wenig Fachpersonal im Denklinger Kindergarten?

Mehrere Denklinger Eltern und eine frühere Mitarbeiterin machen ihre Kritik an der Arbeit im Kindergarten öffentlich. Was der Träger und die Elternbeiratsvorsitzende sagen.

Es ist das derzeit wohl meistdiskutierte Thema in Denklingen: Mehrere Eltern sind mit ihrer Kritik, der Kindergarten habe zu wenig Fachpersonal, was Probleme verursache, an die Öffentlichkeit gegangen. In der Einrichtung hat der Elternbeirat daraufhin ein Plakat aufgehängt, auf dem dafür geworben wird, seine Meinung kundzutun und dem Team den Rücken zu stärken. Das LT hat mit der Vorsitzenden des Gremiums, dem Träger und den Eltern, die Kritik üben, über die Situation in der Einrichtung gesprochen, die derzeit 115 Kinder besuchen.

Bereits Ende 2019 hatte es unter den Denklinger Eltern Unmut wegen der Personalsituation in der Einrichtung gegeben (LT berichtete). Zu jenen, die sich diesmal zu Wort melden, gehört unter anderem Nadine Rullik, deren Sohn ab September die Schule besucht. Eines betont sie: „Ich will hier keine Hetzjagd veranstalten.“ Sie schätze die Einrichtungsleiterin für deren offenes Ohr. „Allerdings erfahren wir in Gesprächen viel Verständnis und am Ende ändert sich nichts. Deswegen sind wir den Schritt an die Öffentlichkeit gegangen. Ich höre im Austausch mit anderen Eltern viel Unmut, aber wenn keiner etwas sagt, ändert sich auch nichts.“

Sohn beim Spielen zwei Zähne wacklig geschlagen

Sie bemängelt, dass es mehrere Vorfälle mit ihrem Sohn und anderen Kindern gegeben habe, bei denen der Aufsichtspflicht nicht oder ungenügend nachgekommen worden sei. Ihrem Sohn seien beispielsweise beim Spielen zwei Zähne wacklig geschlagen worden und in dem Moment sei nur eine Praktikantin im Raum gewesen. „In seiner Gruppe sind alle Vorschulkinder zusammengezogen, da kommt es eher mal zum Kräftemessen als in altersgemischten Gruppen. Dann muss man dem aber auch beim Thema Aufsicht Rechnung tragen“, findet sie. Auch habe ihr niemand sagen können, wie sich die Situation zugetragen habe. Andreas Lehner, Geschäftsführer des Trägers BRK-Kreisverband Landsberg) sagt dazu, dass eine Aufsicht gegeben und vom Personal sofort reagiert worden sei.

Nina Andrzejewski (links) und Nadine Rullik sind mit ihren Sorgen an die Öffentlichkeit gegangen Foto: Thorsten Jordan

Aus Sicht von Rullik, die früher Elternbeiratsvorsitzende war, sind in dem Kindergarten „ungewöhnlich viele Praktikanten und Hilfskräfte“ im Einsatz. „Die Praktikanten sind engagiert, aber sie haben eben nicht die Erfahrung.“ Im Rahmen ihrer Ausbildung müssen künftige Erzieherinnen mehrere Praktika machen. Lehner weist darauf hin, dass es Vorgaben des Freistaats gebe, die mehr als erfüllt würden. „Bei uns betreut eine Fachkraft neun Kinder. Laut Betreuungsschlüssel dürften es auch zehn sein.“

Er betont zudem, dass das BRK, das die Einrichtung Anfang 2020 von der katholischen Kirche übernahm, im vergangenen September fünf neue Mitarbeiterinnen eingestellt habe, um die Situation zu verbessern. Das hebt auch Charlotte Kruck, Vorsitzende des Elternbeirats, hervor. „Es ist im Vergleich zu früher deutlich besser.“ Sie habe aufgrund der aktuellen Kritik auch mit vielen anderen Eltern gesprochen und die Rückmeldung bekommen, dass diese es auch so sehen. Zuspruch kommt unter anderem von Vater Felix Pfeiffer, der sich grundsätzlich positiv gegenüber dem LT äußert und besonders mit Blick auf die Arbeit in der Pandemie. „Es ist mir wichtig, eine Lanze für die Mitarbeiter zu brechen.“

Die Elternbeiratsvorsitzende Charlotte Kruck schätzt die Situation anders ein. Foto: Kruck

Rullik kritisiert auch, dass Eltern als Hilfskräfte einspringen mussten, weil es an Personal fehlte. Kruck sagt dazu, dass man das Ganze im Kontext sehen müsse. „Eine Erzieherin musste coronabedingt Ende vergangenen Jahres in Quarantäne und dann ist beschlossen worden, dass Eltern einige Tage in der Krippe aushelfen, damit diese Gruppe nicht geschlossen werden muss.“

Neben Rullik machte auch Nina Andrzejewski, deren Sohn die Einrichtung besucht, ihre Sorgen öffentlich. Sie beklagt „zahlreiche interne Personalwechsel“ in den Gruppen und eine frühere Erzieherin spricht von „ständigem Kommen und Gehen“ beim Personal, weil vermehrt Teilzeitkräfte im Einsatz seien. Kruck findet hingegen, dass sich beim Thema Personal vieles verbessert habe. „Unter dem alten Träger sind in einem Jahr zwei Leitungen und mehrere Erzieher gegangen. Jetzt gibt es mehr Personal und weniger Wechsel und ich habe den Eindruck, dass das Team besser harmoniert.“

Die Vorschulmappe des Sohnes ist leer

Nadine Rullik, die als Integrationshelferin an einer Schule arbeitet, würde sich für ihren Sohn zudem mehr Aktivitäten mit Blick auf den bevorstehenden Schulbesuch wünschen. Immer mittwochs, also an dem Tag, an dem ihr Sohn die Einrichtung nicht besucht, komme eine Lehrerin in die Einrichtung zu den Kindern, an den anderen Tagen passiere aber nichts. „Die Vorschulmappe meines Sohnes ist noch komplett leer.“ Charlotte Kruck, von Beruf Lehrerin, sagt, dass möglicherweise ein zu enges Verständnis vorliege, was die Vorschularbeit angeht. Nicht nur Ausschneiden oder Zahlenlernen, seien wichtig. Auch Aktivitäten wie das Lernen von Liedern oder Reimen schafften wichtige Grundlagen, um beispielsweise Silben von Wörtern zu erkennen.

Charlotte Kruck betont, dass der Kindergarten auf die Herausforderungen der Pandemie reagiere und die Vorschulkinder aus den ursprünglich altersgemischten Gruppen herausgenommen und in einer eigenen Gruppe zusammengefasst habe. „So ist immer Personal da, das mit spielerischen Übungen auf die Schule vorbereiten kann. In der vorherigen Konstellation hätte die Vorschule bei coronabedingten Ausfällen möglicherweise nicht stattgefunden.“

