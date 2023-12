Augsburg

24-Jähriger muss wegen Attacken gegen seine Schwestern ins Gefängnis

Nach einem Vorfall in einer Asylunterkunft in Kaufering musste sich ein 24-Jähriger vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten.

Plus Das Augsburger Amtsgericht verurteilt einen Angeklagten aus Hannover nach Übergriffen in Kaufering. Es ist ein tränenreiches Aufeinandertreffen.

Was darf der Bruder seinen von einer syrisch-arabischen Lebensweise geprägten Schwestern abverlangen? Etwa bei deren Partnersuche mitentscheiden? Zwar spielte diese Frage bei einer Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht nicht die allein entscheidende Rolle, wohl aber die strafbaren Folgen der „archaischen Weltanschauung“ des 24-jährigen Angeklagten, der seine beiden 27 und 29 Jahre alten Schwestern teils erheblich verletzt hatte. Die beiden Frauen wurden in der Asylbewerberunterkunft in Kaufering im Juni 2023 von ihm beleidigt, genötigt, geschlagen, erheblich verletzt.

Der bei Hannover lebende Mann wurde vom Schöffengericht unter Vorsitzenden Richter Nicolas Pfeil zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der Angeklagte, seit 1996 in Deutschland lebend, gestand die ihm vorgeworfenen Taten. Er will sie unter dem Einfluss von Drogen begangen haben. Bei einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen wurde ihm für ein Geständnis eine Strafe von maximal drei Jahren und sechs Monaten zugesichert. Seine beiden Schwestern zogen vor Gericht ihre Strafanzeige zurück, verziehen ihrem Bruder.

