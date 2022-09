Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Endlich wieder volles Haus beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Markus Blume, MdL, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst eröffnet das Festival der Nationen 2022 in Bad Wörishofen.

Plus Das Festival der Nationen ist eröffnet. Am Freitagabend fällt im vollbesetzten Konzertsaal des Kurhauses Bad Wörishofen mit den Wiener Symphonikern der Startschuss.

Von Frauke Vangierdegom

Die Freude steht den Besucherinnen und Besuchern des Eröffnungskonzerts beim diesjährigen Festival der Nationen in Bad Wörishofen förmlich ins Gesicht geschrieben: endlich wieder volles Haus - im VIP-Zelt vor dem Kurhaus und auch im Konzertsaal. Nach dem coronabedingt - zumindest was die Gästezahl angeht - spärlichen Festival 2020 und einem sich langsam der Normalität annähernden Festival 2021 konnte Intendant Winfried Roch wieder eine große Zahl von Menschen begrüßen. Und auch Stefan Welzel, der erste Bürgermeister der Stadt Bad Wörishofen, machte aus seiner Freude keinen Hehl, in "seiner" Kneipp- und Festivalstadt diesen "wunderbaren Anblick eines voll gefüllten Konzertsaals" genießen zu dürfen.

