Festival der Nationen: Meisterschaft ist keine Frage des Alters

Beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen lösen Christian Li (Violine) und Mischa Maisky (Cello) Begeisterung aus. Der eine ist 60 Jahre jünger als der andere.

Welch ein Kontrast! Welch Gemeinsamkeiten! Ein sehr junger aufstrebender Geiger und ein Cellist, der schon einiges erlebt hat – zwischen beiden liegen 60 Jahre Altersunterschied. Christian Li (Violine) ist noch keine 14 Jahre alt (geboren 30. Oktober 2007) – Mischa Maisky (Violoncello) blickt auf 74 Lebensjahre zurück. Beide sind Meister ihres Fachs. Bei dem bekannten lettischen Cellisten setzt das Publikum das quasi voraus, von dem kleinen schmalen Australier Li wird das Publikum aber überrascht und in Erstaunen versetzt.

Beim Konzertabend „Cellissimo“ im Kursaal Bad Wörishofen im Rahmen des Festivals der Nationen waren beide zu hören und zu bewundern. Zunächst war es Christian Li, der das Publikum bezauberte. Der 14-Jährige ist Preisträger 2022 des von der Gabler-Stiftung verliehenen „Prix Young Artist of the Year“, und dass er diesen Preis mehr als verdient, wurde bei seinem Auftritt mit einer Komposition von Camille Saint-Saëns deutlich.

Das englische Wort "amazing" beschreibt die Darbietung von Christian Li am besten

Der zarte Australier mit chinesischen Wurzeln spielte nicht nur technisch ausgereift. Er machte auch deutlich, dass er das, was er spielt, auch versteht – „amazing“ ist die treffsicherste Bezeichnung für diese Qualität. Frenetischer Applaus war der Dank des Publikums für diese Demonstration technischer Finesse gepaart mit musikalischer Perfektion.

Altmeister am Cello: Mischa Maisky beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Foto: imago-images.de

Dass das Alter bei Musikern absolut keine Rolle spielt, demonstrierte im Anschluss Mischa Maisky. Der Klang des Cellos mutete bei dem aufgeführten Werk von Antonín Dvorák teilweise wie Gesang an, so rein strich Maisky sein Instrument. Besonders schön klang das bei hohen, exponierten Tönen.

Die tiefen Bläser des Orchesters haben anfangs mit Trockenheit zu kämpfen

Der zweite Teil des Abends gehörte ganz dem Janácek Philharmonic Orchestra und dessen Dirigenten Karel Mark Chichon. Das Orchester hatte – in etwas kleinerer Besetzung – bereits die beiden Solisten begleitet. Für die Sinfonie Nr. 5 in F-Dur ebenfalls von Dvorák wurde es richtig eng auf der Bühne. Die tiefen Bläser hatten anfangs ein wenig mit der Trockenheit zu kämpfen. Besonders die Hörner wirkten zeitweise stumpf. Das hatte nichts mit der Qualität im Gesamten zu tun. Das Orchester spielte hervorragend, der sehr vehement agierende Dirigent bewies großes Verständnis für die lebhafte, große Tongemälde zeichnende Musik des Landmanns Dvorák. Begeisterung, stehende Ovationen – eine Zugabe erwirkten die Konzertbesucher jedoch nicht.

Im Publikum befanden sich auffallend viele Kinder. Sie durften, wenn sie wollten, in der Pause backstage, hinter die Bühne gehen und dort die Aufführenden des Abends besuchen. Das LT sprach mit den drei kleinen Konzertgästen Mia, Anton und Charlotte und deren Müttern. „Wir konnten uns an der Türkheimer Grundschule um Karten bewerben“, erzählt Mias Mama. „Die Brüder Roch, die das Festival ausrichten und in Türkheim wohnen, haben der Schule ein Kontingent zur Verfügung gestellt.“ Das sei schon sehr bewundernswert.

Auf die Frage, wie es ihr gefällt, nickt Mia begeistert. Die Drittklässlerin spielt auch selbst schon Querflöte, verrät sie. Anton (vierte Klasse) und seine Schwester Charlotte (zweite Klasse) sind ebenfalls angetan und auch stolz, dass sie in so ein Konzert gehen dürfen. Charlottes Hobby ist Ballett.

„Ich spiele bloß Fußball“, meint Anton ein wenig zurückhaltend. Dabei kann er es bei dem Sport, wenn er immer fleißig trainiert, doch sehr weit bringen. Und was haben die Musiker während der Pause gemacht? „Trompete gespielt“, sagt Anton – „aha, nochmal geübt“, meint die Berichterstatterin unserer Zeitung augenzwinkernd.