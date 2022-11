Beuerbach

18:05 Uhr

Magier Louis von Eckstein hat ein neues Programm

Plus Am kommenden Donnerstag zeigt Louis von Eckstein neue Zauberkünste in der Kletterei in Kaufering. Wie der 43-Jährige die Corona-Zeit genutzt hat.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Abrakadabra, Louis von Eckstein ist zurück auf der Bühne. Der bekannte Magier aus Beuerbach zeigt am Donnerstag in Kaufering zum ersten Mal sein neues Programm. Er musste seine Auftritte wegen der Corona-Pandemie lange ruhen lassen. Untätig war der 43-Jährige in dieser Zeit aber nicht. Von Eckstein bezeichnet sich als Mentalmagier, wurde 2019 als bester Deutscher seiner Zunft ausgezeichnet, er stand unzählige Male auf Bühnen im In- und Ausland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen