Bienen-Bürgermeisterin Sandra Perzul lässt Bonbons auf Dießener Schüler regnen

Lumpiger Donnerstag im Landkreis Landsberg: In Dießen findet der traditionelle Umzug der Schülerinnen und Schüler statt.

Ein wenig mussten sich die 383 kleinen Narren aus den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Dießener Carl-Orff-Grundschule schon anstrengen und richtig laut alle Strophen des berühmten Gickerl-Gockerl-Liedes singen, das von Studienrätin Barbara Kling auf der „Quetschn“ begleitet wurde, bis sich endlich die Fenster am Rathaus in Dießen auftaten und die ersehnte Naschwerk-Flut herausflog. Bürgermeisterin Sandra Perzul summte und brummte am Donnerstagvormittag im Biene-Maja-Kostüm durchs Rathaus. Unterstützung beim Bonbon-Werfen bekam sie von Schulleiter Michael Kramer als "Bienerich".

Schülerfasching in Dießen Im Insekten-Partnerlook: Bürgermeisterin Sandra Perzul und Schulleiter Michael Kramer. Foto: Uschi Nagl

Nachdem mehr als 40 Kilo Süßwaren aus den Fenstern geflogen, und in unzähligen Hüten und Tüten eingesammelt worden waren, ließen die kleinen Narren vom geplanten Sturm auf das Rathaus ab und machten sich zurück auf den Weg in ihre Schule, wo fröhlich weitergefeiert wurde. (una)

