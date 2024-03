Billard: TSV Landsberg holt Remis im Spitzenspiel der Landesliga

In der Landesliga im Poolbillard liefert sich das Team des TSV Landsberg mit Spitzenreiter München ein packendes Spiel. Der Vorsprung reicht am Ende nicht ganz.

In der Landesliga Schwaben verteidigte das Poolbillard-Team des TSV Landsberg seinen dritten Tabellenplatz. Mit dem Gast, dem ungeschlagenen Spitzenreiter BSV München, hatten die Landsberger noch eine Rechnung offen. Ihre bislang einzige Niederlage kassierte das TSV-Team nämlich gegen den BSV und auch diesmal war es von Beginn an eine enge Partie.

In der ersten Runde, bei der vier Einzel gespielt werden, setzte sich Thomas Berndl in seinem 14.1.-Match mit 70:56 durch und auch Christian Fromm holte seine 10-Ball-Begegnung mit 6:4 gegen Sven Breuer. Das 8-Ball-Match musste mit 4:5 nur denkbar knapp an die Münchner abgegeben werden, auch das 9-Ball-Match holte das Team aus der Landeshauptstadt. Damit ging es mit einem 2:2 in die beiden folgenden Doppel. In diesen punkteten Elmar Schapowal und Maximilian Schreiber mit 5:3 in ihrem 10-Ball Doppel, im 9-Ball Doppel wiederum konterten die Münchner mit 6:4.

Landsberg bringt den Vorsprung nicht ins Ziel

Vor der abschließenden Einzelrunde war der Ausgang der Begegnung weiter offen. In einem hochklassigen und spannenden 14.1-Match setzte sich dann Elmar Schapowal in 14 Aufnahmen mit 70:68 gegen Nikolas Schrogl durch. Einen weiteren Sieg für die Landsberger sicherte Maximilian Schreiber mit 5:3 im 8-Ball. Doch wie in den ersten beiden Runden hatten die Spieler von der Isar die passende Antwort, denn das 9-Ball und 10-Ball beanspruchten sie wiederum für sich. Somit trennte man sich am Ende mit einem insgesamt gerechten 5:5-Unentschieden. Beide Mannschaften dürften damit durchaus gut leben können. (AZ)

