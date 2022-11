Denklingen

Bürgerentscheid: Denklinger entscheiden am Sonntag über Windkraft

In Fuchstal-Leeder stehen bereits vier Windräder. Bis zu sechs weitere könnten in Denklingen entstehen.

Plus Am Sonntag gibt es einen Bürgerentscheid in Denklingen, ob künftig im Staatsforst Windkraftanlagen gebaut werden dürfen. Was Bürgermeister Andreas Braunegger vorab sagt.

Bereits zum zweiten Mal werden heuer die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Denklingen zur Wahlurne gebeten. Am kommenden Sonntag, 13 November, findet ab 8 Uhr ein Bürgerentscheid statt. Handelte es sich vor etwa einem halben Jahr noch um die Frage, ob Mehrfamilienhäuser gebaut werden dürfen, geht es nun um die Energieversorgung der Gemeinde.

