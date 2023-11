Bürgermeisterwahl Denklingen: Braunegger oder Freifeld?

Wieder tritt nur ein Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Denklingen an. Andreas Braunegger will sich zukünftig auf weniger große Investitionen und verstärkt auf die Energiewende konzentrieren.

Am Sonntag, 3. Dezember, wird gewählt – zumindest in Denklingen. Denn dort steht nach sechs Jahren erneut die außerordentliche Bürgermeisterwahl an. Während der einzig aufgestellte Kandidat und amtierende Bürgermeister Andreas Braunegger trotz fehlender Konkurrenz Flyer in der Gemeinde verteilt, haben Grüne und SPD Poster drucken lassen, die dazu auffordern, das Freifeld auf den Stimmzetteln zu nutzen.

Nächstes Ziel auf Denklingens Agenda: Energiewende

Braunegger, der 2018 zum Bürgermeister gewählt wurde, nachdem sein Amtsvorgänger Michael Kießling in den Bundestag gewählt wurde, hat auch heuer keinen Gegenkandidaten. Dennoch arbeitet er an seinem „Wahlkampf“ und bereitet sich auf den Sonntag vor. Von der CSU/Frei Bürger Fraktion wurde er im September einstimmig als Kandidat nominiert. In einem neuen Flyer wirbt er unter anderem mit der Umsetzung der „zahlreichen Projekte“, die er zum Teil noch vom Vorgänger in die Hand gedrückt bekommen hat.

Nach den großen Bauprojekten Rathaus, Rathausplatz, Kindergarten und Bürger- und Vereinszentrum, richtet Braunegger seinen Blick nun auf das Thema Energiewende. Es gehe nicht darum, wieder große Investitionen zu tätigen, sondern Partner für die Gemeinde zu finden, von denen diese profitieren kann. So ist die Gemeinde bereits unabhängig vom ausstehenden Wahlergebnis mit den Staatsforsten dran, eine Windkraftanlage zu bauen. Noch vor Jahresende soll darüber gesprochen werden, sodass im Frühjahr 2024 schon erste Entscheidungen getroffen werden könnten.

Die SPD Fuchstal-Kinsau und Die Grüne Landsberg haben in Denklingen Plakate aufgestellt und rufen dazu auf, das Freifeld zu nutzen. Foto: Lisa Gilz

Parteien machen Werbung, auch vom Freifeld Gebrauch zu machen

Wer am Sonntag wählen geht, kann auf dem Stimmzettel entweder das Kreuz bei Andreas Braunegger setzen oder das Freifeld nutzen und einen eigenen Vorschlag machen. Das Kommunalrecht sieht vor, dass diese Angabe leserlich sein muss und einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Neben dem Namen kann deshalb noch der Beruf oder die Adresse notiert werden. Die SPD Fuchstal-Kinsau und die Grünen Landsberg machen mit Plakaten Werbung für eine freie Wahl und rufen dazu auf, das Freifeld auszufüllen.

Vor fünf Jahren war die Wahlbeteiligung relativ niedrig. Experten führten das damals unter anderem auf den Fakt zurück, dass sich nur ein Kandidat im Vorfeld zur Wahl aufstellen ließ. Ob die Werbung der Parteien dabei hilft, mehr Menschen in der Gemeinde zur Wahl zu motivieren, ist abzuwarten.

Lesen Sie dazu auch