Bürgermeisterwahl in Denklingen: Braunegger bleibt wohl der einzige Kandidat

Plus Der Denklinger Amtsinhaber erhält Rückendeckung und wird bei der Aufstellungsversammlung einstimmig für die Bürgermeisterwahl nominiert.

CSU und Freie Bürger sprachen sich einstimmig für Amtsinhaber Andreas Braunegger als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 3. Dezember aus. Sie bilden im Denklinger Gemeinderat eine Fraktion. Die Aufstellungsversammlung fand vergangene Woche im großen Saal des Bürger- und Vereine­zentrums statt.

Rainer Jünger, stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender aus Schondorf, war Versammlungsleiter. Bei der geheimen Stimmabgabe konnte Andreas Braunegger laut dem Wahlleiter alle 29 gültigen Stimmen auf sich vereinen. "Die Veranstaltung war von großer Harmonie und Einhelligkeit geprägt", sagt Jünger.