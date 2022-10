Durch die Luft geschleudert: Achtjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Gleich zwei Unfälle am Freitag in Dießen und Greifenberg, Kind ist nicht in Lebensgefahr, meldet die Polizei.

Ein achtjähriger Junge rannte gegen 11.50 Uhr am Freitag an der Lachener Straße Ecke Georg-Gröbl-Straße in Dießen auf die Fahrbahn, ein heranfahrendes Fahrzeug kam trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und erfasste das Kind., so der Polizeibericht. Durch den Aufprall wurde das Kind durch die Luft geschleudert und erlitt Verletzungen an den Beinen sowie am Kopf, weshalb es durch einen Rettungstransport mit dem Helikopter in das Klinikum Murnau geflogen wurde. Es besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Ein Rennradfahrer stürzte aus noch ungeklärter Ursache ebenfalls am Freitag gegen 15 Uhr auf seinem Weg von Pflaumdorf in Richtung Greifenberg. Aufgrund der Kopfverletzungen wurde der Mann ebenfalls per Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern transportiert.