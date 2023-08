Eching

Zwei Bauvorhaben sind in Eching Anlass für eine Sondersitzung

Zwei geplante Bauvorhaben an der Zankenhauser Straße (links, an der Ecke zum Eichet, sowie rechts, auf der Grünfläche) sind in Eching Anlass, einen Bebauungsplan aufzustellen und eine Veränderungssperre zu erlassen.

Plus In der Zankenhauser Straße in Eching sollen Grundstücke deutlich dichter als bislang bebaut werden. Doch der Gemeinderat zieht die Reißleine.

In einer außerplanmäßigen Sitzung hat der Echinger Gemeinderat zwei geplante Bauvorhaben an der Zankenhauser Straße fürs Erste gestoppt. Zu diesem Zweck wurden zwei Veränderungssperren und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Beides erstreckt sich auf den Bereich der Straße Zum Eichet und des Weidenwegs sowie der Gartenstraße beiderseits der Zankenhauser Straße.

Fall eins betrifft das Eckgrundstück zwischen Eichet und Zankenhauser Straße. Dort befindet sich auf einer Anhöhe auf einem mehr als 900 Quadratmeter großen Grundstück ein kleines für die Nachkriegsjahre typisches kleines Einfamilienhaus mit Parterre und spitzem Dach. An dessen Stelle, so sieht es ein Bauantrag vor, sollen zwei Einfamilienhäuser errichtet werden. An zwei Punkten entzündete sich die Kritik, berichtet Bürgermeister Siegfried Luge (CSU). Zum einen sei an dem steil von der Zankenhauser Straße aufragenden Grundstück vorgesehen, zwei Gebäude mit Erdgeschoss, erstem Stock und Dachgeschoss zu errichten, und zum anderen sollten diese mit dem Giebel zur Straße stehen. Das, so Luge, passe sowohl von der Größe als auch von der Ausrichtung der Gebäude nicht in diesen Bereich der Zankenhauser Straße, in dem alle Häuser traufseitig zur Straße stünden.

