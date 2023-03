Das sind die wichtigsten Zahlen aus dem Eglinger Haushalt

Gut vorbereitet geht es für den Gemeinderat Egling in die Haushaltsplanung. Das meiste Geld wird in das Baugebiet "Holzgasse" investiert.

Der Verwaltungshaushalt in Egling umfasst in Einnahmen und Ausgaben 5,15 Millionen Euro. Ein großer Kostenpunkt in der Gemeinde ist der Betrieb der Kindertageseinrichtung. Hier belaufen sich die Ausgaben auf rund 1,2 Millionen Euro. Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Fördermittel decken nur etwa die Hälfte der Kosten.

Ein Plus macht die Gemeinde im Hinblick auf Photovoltaikanlagen. Man schätzt rund 165.000 Euro einzunehmen und nur 52.550 für den Betrieb zu zahlen. Über die Steuern und allgemeinen Zuweisungen bekommt die Gemeinde 3,6 Millionen Euro. Rund 1,7 Millionen davon laufen über die Einkommensteuer und 800.000 Euro über die Gewerbesteuer. Allerdings muss Egling 2023 mehr als 1,5 Millionen Euro an den Landkreis in Form der Kreisumlage abgeben.

Welche Einnahmen fließen in den Vermögenshaushalt?

In Egling plant man mit rund 5,6 Millionen Euro Einnahmen, die unter anderem aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (196.600 Euro) und durch den Verkauf von Baugrund (972.300 Euro), Fördermittel und Zuschüsse (262.960 Euro) und einen neuen Kredit (rund 2,1 Millionen Euro) zustande kommen.

Wo wird das Geld in der Gemeinde Egling investiert?

Das finanziell umfangreichste Projekt 2023 in Egling ist wohl die "Holzgasse" mit knapp 1,5 Millionen Euro. Bei der Summe handelt es sich um die zweite Rate, die von der Gemeinde in das Baugebiet investiert wird. Während bereits über einen neuen Flächennutzungsplan entschieden wurde, ist noch nicht klar, wann ein Bebauungsplan aufgestellt werden kann.

Zudem plant die Gemeinde 580.000 Euro für das versprochene Schützenheim und 450.000 Euro für das Gewerbegebiet "In der Au" ein. Der Hochbehälter in Egling soll zudem saniert werden, man rechnet mit 330.000 Euro, und 200.000 Euro werden für die Fertigstellung des neuen Bauhofs benötigt. Während die Gemeinde zwar einen neuen Kredit aufnimmt, sollen knapp 1,2 Millionen Euro Schulden getilgt werden.

Welche Ausgaben wurden im Gemeinderat diskutiert?

Kämmerer Peter Dietrich wies mehrmals darauf hin, dass der Haushalt nicht in Stein gemeißelt sei, sondern einem Plan entspreche, an dem man sich als Gemeinde orientieren kann. Natürlich seien manche Kostenstellen "Kaffeesatzleserei", da nicht für jedes Projekt eine Genehmigung oder einen Beschluss vorliege.

"Bauchschmerzen" hatte nicht nur Gemeinderat Sebastian Herbig (Dorfgemeinschaft Egling-Heinrichshofen) bei den Kosten für das Schützenheim. "Der Zinssatz sieht doch mittlerweile ganz anders aus, das müssen wir dann doch auch zahlen", brachte Herbig an. Hanns-Dieter Schlierf (ÖDP) sah das Geld ebenfalls besser anderorts investiert: "Wir wollen doch die Ortsmitte ausbauen, da wird aber 2023 gar nichts eingeplant." Bürgermeister Ferdinand Holzer verwies auf den Beschluss, dass ein neues Schützenheim gebaut wird, und ebenfalls darauf, dass man den Mitgliedern des Schützenvereins ein gewisses Bild vermittelt habe. "Wir können aber in der nächsten Sitzung noch mal über weitere Möglichkeiten sprechen. Würde es jetzt gerne so stehen lassen." Am Ende stimmte der Gemeinderat einstimmig für den Haushalt.