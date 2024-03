Egling

vor 34 Min.

Der Pflegeheim-Kompromiss überzeugt den Eglinger Gemeinderat (noch) nicht

Plus Seit dem Bürgerentscheid in Egling wird über das weitere Vorgehen beim Pflegeprojekt diskutiert. Eine zweite Klausurtagung soll eine gemeinsame Lösung hervorbringen.

Von Vanessa Polednia

In der Sitzung am Dienstagabend musste im Eglinger Gemeinderat einmal wieder eine Entscheidung bezüglich des geplanten Pflegeprojekts verschoben werden.

Was bisher geschah: Die Eglinger haben sich Anfang Oktober 2023 per Bürgerentscheid dafür entschieden, dass das geplante Pflegeheimprojekt mit 100 Pflegebetten an der Badstraße nicht in den geplanten Ausmaßen verwirklicht werden soll. Den Entscheid hatte die Bürgerinitiative "Pflegegröße mit Vernunft" auf den Weg gebracht, die im Anschluss eine eigene Idee im kleineren Format, unweit entfernt, auf dem Franzbauernhof vorbrachte. Mithilfe eines neuen Investors konnte auch für das Grundstück des ursprünglich geplanten Pflegeheims eine kleinere Version vorgestellt werden. Ende Januar stellten beide Gruppen ihre Konzepte vor. Darauf folgte eine nicht öffentliche Klausur aller Beteiligten, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben. Bürgermeister Ferdinand Holzer stellte dabei einen Kompromiss vor, in der "von beiden Teilen das Beste" Verwendung finde, sagte der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion.

