Feuerwehrhaus-Sanierung in Eresing soll im Oktober beginnen

Bei der Feuerwehrversammlung in Eresing geht es auch um die bald beginnende Modernisierung des Feuerwehrhauses. Diese wird für die Gemeinde ein Millionenprojekt.

Das Eresinger Feuerwehrhaus aus den 1970er-Jahren ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Man rechnet mit Kosten von etwas über acht Millionen Euro, um es zusammen mit der Turnhalle, die vom TSV Eresing sehr oft genutzt wird, umzubauen. Bürgermeister Michael Klotz stellte im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Planentwurf des Architektenbüro Obel aus Donauwörth vor. Ab Februar sollen der Entwurf mit Kostenberechnung und bis April die Baueingabe und der Förderantrag folgen. Da es sich aber um eine Sanierung und nicht um einen Neubau handelt, wird es für die neue dritte Fahrgasse einen Zuschuss in Höhe zwischen 100.000 und 120.000 Euro geben, so Klotz.

Ab Mai könnte die Werkplanung beginnen und ab Juli das erste Ausschreibungspaket geschnürt werden. Auf Mitte Oktober sei der Beginn der Baumaßnahme gesetzt. Bis dahin müssen auch kleinere Details bei der Ausstattung festgelegt werden, die bis dato noch nicht berücksichtigt wurden, so Klotz weiter.

Die Eresinger Schläuche werden bei der Feuerwehr Geltendorf gepflegt

Auf die Frage von Johann Drexl, wo die Schlauchwaschanlage im Plan ist, verwies Bürgermeister Klotz auf die Kooperation mit der Feuerwehr Geltendorf, die eine moderne Schlauchwaschanlage besitze und die Schläuche der Eresinger Feuerwehr reinige, prüfe und dokumentiere. Somit könne sich die Gemeinde um die 70.000 Euro für die Neuanschaffung sparen. Da Eresing nicht so oft Schläuche aufgrund der unterschiedlichen Einsätze reinige, könnte ein längerer Stillstand der Anlage zu einem erhöhten Ausfall und Wartungsaufwand führen, so Klotz.

Das Konzept des Umbaus und Erweiterung in der Dorfmitte seien für Feuerwehr, den TSV und für die Jugend ein großer Gewinn. Saniert werde auch die darüberliegende Turnhalle, wo sich die Kosten auf etwa 1,5 Millionen Euro belaufen.

Beförderung und Ehrungen bei den Aktiven der Eresinger Feuerwehr

Bei der Jahreshauptversammlung wurden alle Daten von 2022 und 2023 zusammengefasst. Kommandant Matthias Reiter zählte in den beiden Jahren 88 Einsätze mit 1100 Einsatzstunden. Er hob den Waldbrand in Kaufering, das Hilfeleistungskontingent in München für die geflüchteten Ukrainer, eine überörtliche Hilfsleistung nach Hagelunwetter in Bad Bayersoien und den Großbrand in Schondorf hervor.

Bei den Übungen kam die 55 Aktive starke Mannschaft in den beiden Jahren auf 2227 Stunden. Kommandant Reiter und Kreisbrandmeister Tobias Resch beförderten elf Aktive. Für zehn Jahre aktiven Dienst ehrten Reiter und Kreisbrandrat Christoph Resch Marius Feneberg sowie Christoph und Thomas Kuhn, für 25 Jahre wurde Kreisbrandmeister Tobias Resch ausgezeichnet. Kommandant Reiter wurde zum Löschmeister befördert.

Der Vorstand des Feuerwehrvereins ist größtenteils neu besetzt

Auch auf die Jugendfeuerwehr könne man in Eresing stolz sein, so Kreisbrandrat Resch in seinem Bericht. Er lobte auch die kurzen Wege zwischen Feuerwehr und der Gemeinde, die Leistungsstärke und den niedrigen Altersdurchschnitt.

Der Zweite Jugendwart Paul Krieg vertrat bei der Jahresversammlung Jugendwart Gabriel Kuhn. Er berichtete, dass die 17 Jugendlichen bei 19 Übungen 552 Stunden leisteten.

(Von links) Sebastian Nadler, Dorothe Treffler, Marius Feneberg, Rebekka Nitsche, Anna Schmelcher und Stefan Nadler bilden den neuen Vorstand des Feuerwehrvereins Eresing. Foto: Alwin Reiter

Nach zwölf Jahren zog sich der bisherige Vorstand zurück. Neuer Vorsitzender wurde Sebastian Nadler, Zweiter Vorsitzender Marius Feneberg, Kassiererin Dorothe Treffler, Schriftführer Rebekka Nitsche und als Beisitzer wurden Anna Schmelcher und Stefan Nadler gewählt.