Eresing

15:09 Uhr

Ein großer Bahnhof für kleine Züge in Eresing

50 Jahre IC und seine Vorfahren präsentierte Günter Gruber aus Türkenfeld bei den Modelleisenbahntagen in Eresing.

Plus Bei den 18. Modelleisenbahntagen in Eresing geht es nicht nur um Loks, Waggons und Schienen. Das Drumherum aus Landschaften und Gebäuden ist ebenso wichtig.

Von Alwin Reiter Artikel anhören Shape

Die 18. Modelleisenbahntage in Eresing zogen wieder die Besucher in Scharen an. Vor dem "Alten Wirt" konnte man viele auswärtige Autokennzeichen, sogar aus Dresden sowie aus der Schweiz stehen sehen.

Die Sprecher der Kaltenberger Eisenbahnfreunde, Peter Rasch und Christian Danziger, stellten erneut eine abwechslungsreiche Ausstellung auf die Beine. Alles hatte 2004 auf Schloss Kaltenberg begonnen, als Michael Weberschock und ein paar Eisenbahnfreunde die Ausstellung ins Leben gerufen haben. Nach der Kündigung in der Ritterschwemme wurde Peter Rasch dann in Eresing fündig: Ein großer heller Saal und die Gelegenheit zum Essen machen heute noch die Ausstellung interessant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen