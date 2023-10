Polizei erwischt in Eresing Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle erwischt die Polizei einen jungen Mann, der unter Drogen steht. Anschließend rücken die Ermittler auch bei ihm daheim an.

Eine Streife der Landsberger hat am Donnerstag gegen 23.30 Uhr einen 16-jährigen Motorrollerfahrer auf der Windacher Straße in Eresing einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann Cannabis konsumiert hatte. Bei der Überprüfung des Rollers wurden zudem verbotene Betäubungsmittel aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei wurden weitere Gegenstände zur Bearbeitung der Drogen mit Spuren von Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt, meldete die Polizei. Der Jugendliche muss sich in Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. (AZ)

