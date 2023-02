Erpfting

Altes Bauernhaus in Erpfting: "Unsere Existenz hängt an dem Vorhaben"

Clemens und Stephanie Wohlhüter mit ihren Söhnen Felix (links) und Lukas. Das Ehepaar möchte in Erpfting ein altes Bauernhaus abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten.

Plus Wegen des Ensembleschutzes in Erpfting bekommt Clemens Wohlhüter kein grünes Licht für seinen Neubau. Warum wurde ein modernes Haus direkt gegenüber genehmigt?

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Dem alten Bauernhaus an der Mittelstetter Straße in Erpfting ist deutlich anzusehen, dass es schon seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnt ist: Ziegelsteine kommen an der Fassade zum Vorschein, Fensterscheiben sind herausgebrochen und die Bretter des angrenzenden Stadels sind morsch. Eigentümer Clemens Wohlhüter hat das Grundstück vor knapp elf Jahren erworben - mit dem Ziel, das Gebäude abzureißen und an selber Stelle einen Neubau zu errichten. Wegen des Ensembleschutzes bekommt er für sein Vorhaben bislang aber kein grünes Licht. Der 34-jährige Familienvater wirkt konsterniert, als er sagt: "Es wird viel über Nachverdichtung und die Förderung junger Familien gesprochen - und doch bekommt man ständig Steine in den Weg gelegt."

