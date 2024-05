Glocken künden vom Tod des früheren Finninger Pfarrers

Richard Rietz, der 20 Jahre Pfarrer von Ober- und Unterfinning und Entraching war, ist in seiner polnischen Heimat gestorben. Er wurde 76 Jahre alt.

Wenn außerhalb der üblichen Zeiten die Glocken läuten, steckt dahinter meist eine bedeutsame Nachricht: Als am Mittwoch gegen 11.30 Uhr kündeten die Glocken von Oberfinning vom Tod des langjährigen Pfarrers von Entraching, Ober- und Unterfinning: Pater Richard Rietz war am frühen Morgen dieses Tages in seiner polnischen Heimat nach längerem Leiden gestorben. Der Geistliche, der 20 Jahre in den drei Pfarreien Seelsorger war, wurde 76 Jahre alt.

Rietz war in den vergangenen Jahrzehnten der am längsten in Finning tätige katholische Pfarrer. Nachdem es seit den 1980er-Jahren zu vielen Wechseln in rascher Folge gekommen war, brachte der Amtsantritt von Rietz Kontinuität in das kirchliche Leben. 2019 ging er in den Ruhestand, als die drei Finninger Pfarrgemeinden Teil der Pfarreiengemeinschaft Windach wurden. Mit einer großen Feier wurde er verabschiedet, der Weggang fiel Rietz damals schwer. Seinen Ruhestand verbrachte er zunächst in Neuburg an der Donau und zuletzt in Polen.

Pfarrer Richard Rietz entstammte einer deutsch-polnischen Familie aus Zoppot

Rietz entstammte einer deutsch-polnischen Familie, sein Vater war Deutscher, seine Mutter Polin. Er wurde 1948 im Ostseebad Zoppot geboren. Als Angehöriger des Pallotinerordens wurde Rietz 1976 zum Priester geweiht. Nachdem er eine Druckerei des Ordens in Posen geleitet hatte, ging er in die Seelsorge und kam nach Rennertshofen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen).

Finning wurde ihm zur Heimat und er wünschte auch, hier begraben zu werden. Diesem Wunsch hatte der Gemeinderat auch bereits entsprochen. Das wird nun aber nicht geschehen, vielmehr wird Richard Rietz am 13. Mai im Grab seiner Familie in Zoppot seine letzte Ruhe finden.

In Finning wird ein Requiem für Pfarrer Richard Rietz gefeiert

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Rietz unweit seines Geburtsorts in der benachbarten Stadt Gdingen. Der Kontakt mit seiner langjährigen Pfarrei blieb bis zuletzt bestehen. Den letzten Besuch aus Finning hatte Rietz im Februar. Nun werden auch einige Gläubige zu seiner Beerdigung fahren. Aber auch in Finning wird ein Requiem für den Verstorbenen gefeiert. Der Termin steht allerdings noch nicht fest.

