Wie der dörfliche Charakter in Entraching erhalten werden soll

Mit einem Rahmenplan will der Finninger Gemeinderat aufzeigen, wie sich die Ortschaft Entraching baulich entwickeln könnte.

Von Dagmar Kübler

In Entraching soll ein Rahmenplan künftig Bauherren aufzeigen, wie die Gemeinde Finning sich die bauliche Entwicklung dort vorstellt. Der Ortsteil hat 247 Einwohner. Großen Bauvorhaben mit städtischem Charakter soll ein Riegel vorgeschoben werden.

Was sich in anderen Dörfern im Landkreis Landsberg vollzieht, ist auch hier zu beobachten: Gasthäuser schließen, Landwirtschaften werden aufgegeben. Übrig bleiben leerstehende Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die wohl nicht mehr wie bisher genutzt werden. Dadurch entsteht die Situation, dass sich Erben oder Erbengemeinschaften oft zum Verkauf an Investoren entschließen, die mit maximalem Profit bauen wollen. Um ihnen und auch allen anderen Bauwerbern eine Vorstellung davon zu geben, wie sich die Gemeinde eine künftige Bebauung vorstellt, hatte der Gemeinderat im Januar 2023 beschlossen, vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München einen Rahmenplan für Entraching aufstellen zu lassen. Bindend ist dieser, im Gegensatz zum Bebauungsplan, jedoch nicht, er sei lediglich ein Hinweis, wie es Bürgermeister Siegfried Weißenbach formuliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

