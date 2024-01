Red Hocks Kaufering haben in Chemnitz nichts zu verlieren

Die Kauferinger Floorballer müssen am Sonntag zum Nachholspiel nach Chemnitz fahren. Beim Bundesliga-Siebten geht es darum, Selbstvertrauen zu tanken.

Eigentlich ist die Floorball-Bundesliga am Wochenende spielfrei. Nicht so für die Red Hocks Kaufering: Sie müssen ab 16 Uhr bei den Floor Fighters in Chemnitz antreten. Das Spiel war wegen des heftigen Schneefalls Anfang Dezember abgesagt worden.

Nach der bitteren Heimniederlage gegen München steht endgültig fest, dass die Kauferinger in die Play-downs müssen. Sie werden auch die Rote Laterne nicht mehr abgeben können. Damit kann es für Trainer Daniel Nustedt und sein Team nur darum gehen, für diese Abstiegsrunde noch mal Selbstvertrauen zu tanken. In Chemnitz treffen die Kauferinger auf ein Team, das sich noch Hoffnungen machen darf, mit Heimrecht in die Play-offs zu gehen. Aktuell auf Platz sieben, haben die Floor Fighters nur drei Punkte Rückstand auf Rang vier.

Im Hinspiel holen die Kauferinger enorm auf

Das Hinspiel war ausgesprochen kurios: Nach gut fünf Minuten im zweiten Drittel lagen die Red Hocks bereits 1:8 zurück und gingen praktisch chancenlos mit 2:9 in die letzten 20 Minuten. Die hatten es dann aber in sich, denn die Kauferinger lagen fünf Minuten vor Schluss nur mehr 7:10 zurück. Dennoch konnten sie die Partie nicht mehr drehen und unterlagen 9:12 - eine von vielen bitteren Niederlagen der Kauferinger in dieser Saison. (mm)