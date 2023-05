Asch und Leeder bekommen ein gemeinsames Feuerwehrhaus

Als Standort wird ein Grundstück neben dem neuen Pflegeheim festgelegt. Eine spätere Fusion der beiden Fuchstaler Feuerwehren ist nicht ausgeschlossen.

51 Jahre nach der Gründung der Gemeinde Fuchstal wachsen die Ortsteile Asch und Leeder ein Stück weiter zusammen. Einstimmig beschlossen Fuchstals Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung, für die beiden freiwilligen Feuerwehren ein gemeinsames Haus zu bauen. Standort dafür soll ein Gemeindegrundstück zwischen dem Pflegeheim, das sich momentan im Bau befindet, und der Energiezukunft-Anlage mit dem Wärmetopf sein. Das entspreche dem Wunsch der beiden Mannschaften, versicherte zweiter Bürgermeister Stephan Völk, der den verhinderten Erwin Karg vertrat.

Als Begründung für den Neubau nannte Völk die unzureichenden Verhältnisse wie etwa beim Platzangebot oder der Entlüftung in den beiden vorhandenen Feuerwehrhäusern. Eine Zusammenlegung sorge für eine Reihe von Synergieeffekten, meinte er, denn man könne Sanitäreinrichtungen, Schulungsräume oder Materialien gemeinsam nutzen. Zunächst sollen aber beide Feuerwehren und die dazugehörigen Vereine selbstständig bleiben, eine spätere Fusion sei allerdings nicht ausgeschlossen.

Ein Zeitplan für das neue Feuerwehrhaus ist noch nicht bekannt

Irritiert zeigten sich Wolfram Ruoff und Angelika Gast (beide Neue Liste), dass auf dem Lageplan das neue Feuerwehrhaus genau in der Mitte zwischen Wärmetopf und Pflegeheim und nicht angrenzend an eine der beiden Einrichtungen eingezeichnet worden sei. Der genaue Standort sei nicht in Stein gemeißelt, wies Völk hin, sondern ergebe sich im Bauleitverfahren. Ob es denn Auflagen wegen der Nachbarschaft des Pflegeheims gebe, wollte Ulrike Ramsauer (Neue Liste) wissen, worauf Völk meinte, ihm sei dazu nichts bekannt. Christoph Kneißl (FWG Leeder) brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass unter der Zusammenlegung der Standorte die gute Kameradschaft in den beiden Wehren nicht leide.

Eingeholt worden war auch eine Stellungnahme des Landsberger Kreisbrandrats Christoph Resch, in der dieser Schritt als gute Idee begrüßt wurde. Er wies allerdings darauf hin, dass die Anfahrt aus Asch an Kindergarten und Mittelschule vorbeiführe und die Sicherheit der Kinder gewährleistet sein müsse. Auch dürfe die Einsatzgrundzeit von acht Minuten, nach der man ausrücke, nicht überschritten werden. Der neue Standort liegt unmittelbar an der Gemarkungsgrenze zwischen Asch und Leeder und ist über die neu gebaute Straße "Zum Wärmespeicher“ zu erreichen. Über einen Zeitplan für eine Umsetzung wurde in der Sitzung nichts verlautet oder nachgefragt.

Viele Feuerwehrler sind bei der Sitzung dabei

Die zahlreichen Floriansjünger unter den insgesamt 30 Besucherinnen und Besuchern im Rathauskeller hatten für eine Rekordkulisse gesorgt. Da vor dem sie betreffenden Tagesordnungspunkt 16 weitere gelistet waren, schlug Ratsmitglied Dr. Walter Reitler vor, die Behandlung doch vorzuziehen, was dann auch zugestanden wurde.

Lesen Sie dazu auch

Besonders beengt sind die Verhältnisse für die Ascher Wehrmitglieder, die gemeinsam mit den Schützen und den Musikern in der alten Schule des Ortes untergebracht sind. Einklappen müsse man beim Herausfahren den Außenspiegel, stellte Vereinsvorsitzender Wolfgang Kornes gegenüber unserer Zeitung fest, und man habe mittlerweile als Einfahrthilfe Markierungen am Boden angebracht. Vieles entspreche nicht mehr den Anforderungen und Vorschriften, wies Kommandant Roland Treischl hin. Er bestätigte die Aussage im Gemeinderat, dass man zunächst zwar selbstständig bleibe, aber eine spätere Fusion nicht ausgeschlossen sei.

Einiges kosten lässt sich die Gemeinde die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger. Denn für Leeder wird derzeit ein Gerätewagen GW L2 für 300.000 Euro beschafft. Hier leisten rund 60 Aktive mit ihrem Kommandanten Florian Hagenbusch ihren ehrenamtlichen Dienst für die Allgemeinheit, in Asch sind es über 40.