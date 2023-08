Baustellenverbot an Windkraftanlage gilt auch für Fuchstaler Bürgermeister

Zaungäste sind auf der Baustelle der Fuchstaler Windkraft nicht erwünscht. Die erste neue Anlage kann voraussichtlich im September ans Netz.

Vielfach von der Haustür aus beobachten konnten viele Fuchstaler den Baufortschritt bei der Windkraft. So wurden kürzlich zwei Rotorblätter an der ersten Anlage montiert und der große Kran abgebaut. Wer sich dann allerdings im Gemeindewald selbst ein Bild machen wollte, erlebte eine unerwartete Abfuhr. Denn bereits 250 und 100 Meter vor den mit Trassenbändern abgesperrten Baustellen der ersten und zweiten Anlage wurde man durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes abgefangen. Man habe hier nichts verloren und man solle wieder verschwinden, bekam man von dem angesichts der zahlreichen Schaulustigen offensichtlich genervten Wachmann zu hören.

Man habe ihm sogar mit Verhaftung gedroht, berichtete ein Mann, der zusammen mit seiner Frau und zwei Töchtern mit dem Fahrrad gekommen war, unserer Zeitung. Ebenfalls weggeschickt wurde am Sonntagnachmittag Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg, der sich nach einer einwöchigen Abwesenheit selbst ein Bild machen wollte. Er habe sich allerdings dem Mitarbeiter nicht zu erkennen gegeben, erzählte Karg am Rande einer Aktion des Bund Naturschutz zur Fuchstalbahn, da er sich nicht gegenüber den anderen Anwesenden herausstellen wollte.

Während der Aufstellarbeiten standen plötzlich fremde Personen auf der Kranstellfläche

Auf Rückfrage erläuterte Pia Zordick, die beim Landsberger Ingenieurbüro Sing den Anlagenbau betreut, dass in der Vergangenheit mitten während der Aufstellarbeiten plötzlich fremde Personen auf der Kranstellfläche gestanden hätten. Zum Teil wären Leute sogar quer durch den Wald gelaufen, um unbemerkt zur Baustelle zu gelangen. Deshalb habe sich Enercon, der Hersteller und Aufsteller der Anlagen, gezwungen gesehen, einen Sicherheitsdienst zu beauftragen. Der Umgangston des betreffenden Mitarbeiters sei aber nicht hinzunehmen. Momentan diskutiere man nun bei Enercon intern das Problem. Denn zum einen dürfe der Gefahrenbereich natürlich nicht betreten werden, zum anderen habe man Verständnis dafür, dass die Bevölkerung großes Interesse daran habe, die Montagearbeiten mitzuerleben.

Beim ersten Standort sei diese Abwägung wegen dessen Lage nicht einfach gewesen, wies Zordick weiter hin, an der Baustelle der zweiten Anlage werde man sich dabei aber leichtertun. Hier werde man, sofern es die Witterung zulasse, demnächst den großen Kran aufgestellt haben und mit dem Aufziehen der Turmelemente aus Stahl und der Rotorblätter beginnen. Bis dahin könnte also eine Lösung für die zahlreichen Menschen gefunden worden sein, die sich wie schon in der Vergangenheit zu Fuß oder mit dem Rad auf den Weg machen wollen – von der Dorfmitte in Leeder sind es immerhin etwa sechs Kilometer bis zu den Baustellen. Unter den Zaungästen dürfte zumindest auch ein Teil der 259 Fuchstaler sein, die sich als Anteilsinhaberinnen und Inhaber der Bürgerwind Gemeindewald selbst mit als „Bauherren“ bei dem 21-Millionen-Euro-Projekt fühlen können.

Unter Umständen kann die erste Anlage bereits im September ans Netz gehen

Auf Nachfrage unserer Zeitung kündigte Zordick an, dass man unter Umständen noch im September mit der ersten Anlage ans Netz gehe, die weiteren folgten dann im Oktober und November. Mittlerweile abgeschlossen sei der spektakuläre und in der Öffentlichkeit viel beachtete Transport der neun, jeweils 78 Meter langen Rotorblätter durch Leeder zu den Baustellen (wir berichteten). Schon länger fest steht auch der Termin der offiziellen Einweihung, dies ist der 11. Mai des kommenden Jahres.

Bis zu der nun anstehenden Fertigstellung der drei Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-160 mit ihren 166 Meter hohen Türmen, einer Leistung von insgesamt 16,6 Megawatt und einer erwarteten Jahresproduktion von 24 Millionen Kilowattstunden Strom, war es allerdings ein langer Weg. Denn noch der „alte“ Gemeinderat hatte bereits im Februar 2018 bei zwei Gegenstimmen den Planungsauftrag erteilt und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung beantragt. Letztere lag dann Ende März 2022 vor und beinhaltete aus Gründen des Vogelschutzes die Verpflichtung zur pauschalen Abschaltung der Anlagen am Tag in der Zeit von Mitte März bis Mitte August.

Um dem entgegenzusteuern, wurde mit beträchtlicher Unterstützung des Freistaates und als ein Pilotprojekt ein Vogelmonitoring eingerichtet und im Juli vergangenen Jahres unter Anwesenheit des Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) eingeweiht. Es soll klären, ob eine Abschalteinrichtung der Windräder bei der Annäherung beispielsweise eines Rotmilans funktioniert oder ob sich die Tiere sogar an die Windräder gewöhnen. Bei der Einweihung hatte Aiwanger unter anderem einen deutlichen Ausbau der Windkraft in Bayern und eine Verkürzung der Genehmigungszeiten in Aussicht gestellt, bislang sind heuer, ausnahmslos in Franken, fünf Anlagen mit einer Leistung von 21 Megawatt in Betrieb gegangen.