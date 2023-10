Fuchstal

Der Fuchstaler Gemeinderat ist nun wieder komplett

Plus Neue Liste: Heidrun Hausen ist als Nachfolgerin von Wolfram Ruoff in Fuchstal vereidigt.

Von Andreas Hoehne

Nach dem Mitte August erfolgten Rücktritt von Wolfram Ruoff ist der Fuchstaler Gemeinderat nun wieder komplett. Als Nachrückerin der „Neuen Liste Fuchstal“ wurde in der jüngsten Sitzung Heidrun Hausen aus Leeder vereidigt. Die Personalleiterin der Firma Delo in Windach gehört der CSU-Kreistagsfraktion an. In ihrer Vorstellung betonte sie aber, dass es im Gemeinderat um fachliche Arbeit und nicht um Parteipolitik gehe. Zugleich bot sie ihren Ratskolleginnen und Kollegen an sie zu duzen, wie es im Fuchstaler Gremium allgemein üblich ist.

Als neues Fuchstaler Ratsmitglied vereidigt wurde Heidrun Hausen. Foto: Andreas Hoehne

Neues Gemeinderatsmitglied durfte gleich viele Themen mitentscheiden

Gewichtig war für Hausen die Antrittssitzung nicht nur vom zeitlichen Rahmen, sondern auch von dem Umfang der Entscheidungen. An dem Abend habe man mehr beschlossen, kommentierte Karg den Verlauf als es andere Gemeinden in ganzen sechs Jahren machen.

