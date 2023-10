Fuchstaler Gemeinderat genehmigt Bauantrag für Reallabor

Die Umbaukosten für das Reallabor in Fuchstal werden auf 450.000 Euro veranschlagt. Die Einweihung soll im September kommenden Jahres erfolgen.

Einen Bauantrag in eigener Sache genehmigte der Fuchstaler Gemeinderat bei einer Gegenstimme. Wie von uns früher schon berichtet, wird das von der Gemeinde erworbene Nachbargebäude des Rathauses, ein ehemaliges Schuhgeschäft, im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zu einem Reallabor umgebaut. Die vermietete Wohnung im Obergeschoss bleibt unverändert. Nach dem Umbau entstehen dort unter anderem ein Büro und eine Werkstatt. In ihnen können interessierte Bürgerinnen und Bürger mithilfe eines Digitallabors, in dem dreidimensionales Kartenmaterial zur Verfügung steht, Projektideen entwickeln und erproben, die das Ortszentrum von Leeder weiter entwickeln. Hier wird auch der Flugsimulator aufgestellt, dessen Anschaffung im September beschlossen worden war.

Finanzierung und Einweihung des Reallabors in Fuchstal: Ein Blick in die Zukunft

Die Umbaukosten werden im Konzept auf 450.000 Euro veranschlagt und zu 90 Prozent aus dem Programm bezuschusst. Die Einweihung soll im September kommenden Jahres erfolgen. Beim Umbau wird auch der Innenbereich zwischen Rathaus und dem Nebengebäude mit dem Behinderten-WC umgestaltet. Offen ist noch, inwieweit die Fahrradabstellplätze erhalten bleiben. In dem ehemaligen Gefängnis des Dorfes, die eigene Polizeistation bestand bis zum Jahr 1960, werden die Mülltonnen des Rathauses eingestellt, der hier untergebrachte öffentliche Bücherschrank muss weichen. Wenn er 2026 aus dem Amt scheide, müsse man als Ersatz ohnehin drei neue Leute einstellen, blickte Karg in die Zukunft und bei einem Weggang des Geschäftsstellenleiters Gerhard Schmid vier weitere. Dann müsse man wegen des Platzmangels ein neues Verwaltungsgebäude bauen und könne aus dem Rathaus eine Bücherei machen.

Diskussion und Entscheidung um Bankette hinter verschlossenen Türen

Ein weiteres Thema der vergangenen Sitzung waren die Bankette im Gemeindegebiet. Abgefräst worden waren im Sommer mit einem Spezialfahrzeug die Bankette einer ganzen Reihe von Straßen im Fuchstaler Gemeindebereich. Sie waren zugewachsen und somit war der Ablauf des Regenwassers nicht mehr möglich, wodurch es im Winter zu Frostschäden kommen kann. Insgesamt fielen dabei 1650 Kubikmeter Material mit einem Gewicht von 2000 Tonnen an, das an der Straße zum ehemaligen Munitionsdepot zwischengelagert wurde. Die Erde sei durch Abrieb und Öl belastet, wies Bürgermeister Erwin Karg hin und dürfe zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die Kiesgrube eingebracht werden. Eventuell könne man sie zwei Jahre liegen und dann erneut beproben lassen, er empfehle aber eine sofortige Entsorgung durch eine Straßenbaufirma zum Angebotspreis von 67.000 Euro. Nachdem es in der Sitzung Stimmen gab, die sich dagegen aussprachen, ließ Karg die Nichtöffentlichkeit herstellen und verwies die zwei anwesenden Zuhörerinnen und die Pressevertreter für etwa zehn Minuten des Raumes. Anschließend wurde der Auftrag zur Entsorgung einstimmig erteilt.

