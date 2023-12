Fuchstal holt den dritten Platz mit Energieprojekt

Die Lechrain-Gemeinde war als einziger Vertreter aus Bayern für den ODH Quartier Award nominiert. Dabei wurden besonders kreative und effiziente Lösungen ausgezeichnet.

Wieder einmal gelang der Gemeinde Fuchstal ein Erfolg in einem bundesweiten Wettbewerb. Bei den erstmals vergebenen ODH Quartier Awards 2023 gewann man mit dem Projekt „Energiezukunft Fuchstal“ in der Kategorie „Impact“ den dritten Platz. Zur Auswahl gestanden hatten dem Expertengremium 70 Projekte aus ganz Deutschland, darunter auch acht aus Bayern, Fuchstal war allerdings das einzige Vorhaben aus dem Freistaat, das dann für den Wettbewerb nominiert worden war.

Strom wird in Fuchstal auch in Wärme umgewandelt

Der ausrichtende gemeinnützige Verein „Open District Hub (ODH)“ war 2018 unter Federführung der Fraunhofer Gesellschaft gegründet worden und engagiert sich für ein Gelingen der Energiewende in Städten und Regionen. Das Augenmerk gilt speziell den Lösungen für Quartiere, was eine lokale Erzeugung erneuerbarer Energien und die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität beinhaltet. In diesem Bereich bringt der Verein Handelnde aus Wirtschaft wie etwa Wohnungsgesellschaften und aus der Wissenschaft und Forschung zusammen.

Auch in Fuchstal findet auf dem Gelände der Energiezukunft am Wärmetopf eine derartige Sektorenkopplung aus Wärme und Strom statt, der überschüssige Strom der Windkraftanlagen wird nicht nur gespeichert, sondern auch in Wärme umgewandelt, die dann zusammen mit der Abwärme aus der Biogasanlage Gröber-Ruf für das Fuchstaler Nahwärmenetz genutzt wird. Mit ihm werden größere Einheiten wie zwei Schulen, der Kindergarten, die Sporteinrichtungen und in Zukunft auch das große private Pflegeheim beheizt, ebenso wie Ein- und Mehrfamilienhäuser mit derzeit 150 Wohneinheiten. Im nächsten Jahr kommen 70 Wohnungen hinzu. Zusätzliche Erweiterungen würden Netzverstärkungen und neue Wärmequellen erforderlich machen, so Bürgermeister Erwin Karg.

Projekte zur Mobilität wurden nicht mit einbezogen

Da in dem Wettbewerb Lösungen für räumlich begrenzte Wohnquartiere mit jeweils deutlich über 100 Wohneinheiten im Mittelpunkt standen, sei man als ein weiträumiges Dorfgebiet eigentlich fehl am Platz gewesen, räumt Karg unserer Redaktion gegenüber ein. Er hatte in München beim ODH-Herbstforum auch den Preis in Form einer Urkunde entgegengenommen. In der Fuchstaler Kategorie „Impact“, bei der Wert auf die Wirkung von Nachhaltigkeit gelegt wurde, gewann das Klimaquartier Neue Weststadt in Esslingen den ersten Preis. Hier wird in einer Energiezentrale mithilfe von überschüssigem erneuerbaren Strom grüner Wasserstoff erzeugt, der Tankstellen und lokalen Unternehmen zur Verfügung gestellt wird und zum kleinen Teil bei Bedarf auch der Wärmeerzeugung für die 450 Wohneinheiten dieses Quartiers dient. Im Übrigen wird für die Wärmeversorgung die Abwärme aus der durch Elektrolyse erfolgten Wasserstoffgewinnung genutzt.

Wie Karg weiter informierte, lag Fuchstal in der Wertung der Kategorie nicht weit vom Erstplatzierten entfernt, nach dem Entscheid eines Expertengremiums und einer Abstimmung im Internet hatte man 29 Prozent der Punkte erreicht, bei Esslingen waren es 37 Prozent. Gar nicht eingebracht hätte man, so der Bürgermeister, als zusätzlichen Sektor die Mobilität, denn in nächster Zeit werden in Leeder, wie von uns berichtet, ein Solarcarport gebaut und zwei E-Autos für die Nutzung durch die Allgemeinheit beschafft.

