Habeck in Fuchstal: Warum die Geheimhaltung nicht funktioniert hat

Eigentlich sollte der Fuchstal-Besuch von Robert Habeck im Februar still und unbemerkt über die Bühne gehen. Über die Hintergründe sprach der Bürgermeister im Gemeinderat.

Über Hintergründe des Besuchs des Vizekanzlers Robert Habecks Mitte Februar in Fuchstal informierte Bürgermeister Erwin Karg in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Trotz der verfügten Geheimhaltung im Vorfeld hätten Landwirte bereits zwei Tage vor dem Besuch in den sozialen Medien zur Demonstration mobilisiert, damals aber noch keine genaue Uhrzeit gekannt. Man habe dann mit Habecks Büro darüber gesprochen, den Besuch ganz ausfallen zu lassen oder an die Bürgerwindkraftanlagen nach Lamerdingen zu verlegen, da die Sicherheit des Gastes nicht mehr gewährleistet sei.

Wirtschaftsminister Habeck fand den Besuch in Fuchstal entspannt

Habeck habe aber an dem Termin festgehalten und sei bereits vor ihm, so Karg, am Standort im Wald gewesen. Aus dem Gemeinderat hatte der Bürgermeister vorab lediglich seine beiden Stellvertreter Stephan Völk (FWG Leeder) und Dr. Walter Reitler (FWG Seestall) informiert, die bei dem Besuch beide mit anwesend waren. Reitler hätte zudem noch daran gedacht, das „Goldene Buch“ der Gemeinde in den Wald mitzunehmen, indem sich früher unter anderem schon Ministerpräsident Markus Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger eingetragen hatten. Insgesamt sei der Besuch friedlich verlaufen, sagt Karg abschließend, und Habeck hätte den Aufenthalt in Fuchstal als entspannt empfunden. (hoe)