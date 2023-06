Fuchstal

Neugestaltung der Seestaller Dorfmitte soll mehrere Millionen Euro kosten

Plus In den kommenden Jahren sollen rund 40 Millionen Euro in Großprojekte der Fuchstalgemeinde investiert werden. Dazu gehören ein zweiter Kindergarten und ein neues Feuerwehrhaus.

Von Andreas Hoehne

Man habe schon ein schlechtes Gewissen, dass man heuer so spät dran sei, kommentierte Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg die Verabschiedung des Haushalts für das laufende Jahr. Doch er habe sich erkundigt und man sei zumindest nicht die allerletzte Gemeinde im Landkreis. Einstimmig gebilligt wurde ohne weitere Nachfragen dann von den Ratsmitgliedern das von Kämmerer Gerhard Schmid bewusst „konservativ“ aufgestellte Werk, das mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 22,3 Millionen Euro abschließt.

Fuchstal plant 4,7 Millionen Euro an neuen Schulden zu machen

Karg hatte zuvor die anstehenden Großprojekte der Gemeinde aufgelistet, die sich auch in der Finanzplanung der kommenden drei Jahre niederschlagen. So stehen der Bau eines zweiten Kindergartens (6,9 Millionen Euro), eine Erweiterung der Mittelschule (2,9 Millionen Euro), ein neues Feuerwehrhaus (5,5 Millionen Euro), die Neugestaltung der Seestaller Dorfmitte (7,1 Millionen Euro), die Erneuerung der Abwasserentsorgung in Teilen von Asch (2,4 Millionen Euro), die Erweiterung der Fernwärmeversorgung (1,3 Millionen Euro), die Umsetzung des Smart-City-Projektes mit Reallabor und Lechtalboxen (3,4 Millionen Euro) sowie der Bau von Radwegen (1,3 Millionen Euro) an. „Ohne entsprechende Förderungen könnten wir das alles nicht stemmen“, wies der Bürgermeister hin. In den Mitteilungen der Gemeinde in „Heimat Fuchstal“ nannte Karg sogar Investitionen in Höhe von 39 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren.

