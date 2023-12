Pflegeimmobilie „Klimafreundliches Wohngebäude“ ist fertiggestellt

Mittlerweile ist die Pflegeimmobilie am Ortsrand von Leeder fertiggestellt und wurde kürzlich von den Eigentümern abgenommen. Der Bau stand immer wieder Zentrum von Debatten.

In der vollstationären Pflegeeinrichtung im Fuchstal soll Seniorinnen und Senioren ermöglicht werden, ihr Leben weiter in der Heimat zu führen. Das Objekt wurde nach dem Standard „Klimafreundliches Wohngebäude mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ errichtet. Entwickelt, geplant und gebaut hat die Pflegeimmobilie in Fuchstal die ERL Immobiliengruppe aus Deggendorf. Vorstand Markus Erl freut sich, dass nun bereits das zweite Objekt nach diesem Standard fertiggestellt wurde. In einer Pressemitteilung sagt er: „Die Einrichtung ist nach einer Pflegeimmobilie in Wettstetten bereits das zweite Objekt, das die Kriterien für das Qualitätssiegel erfüllt." Energiesparhäuser seien ökologisch wertvoll, da aufgrund der Kombination aus Energieeinsparung und dem Einsatz erneuerbarer Energien der Primärenergiebedarf gesenkt werden könne. Insgesamt sind über 400 Kriterien in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales musste das Unternehmen einhalten, um sich für das QNG zu qualifizieren.

Das Pflegeheim Leeder bietet über 80 Pflegeplätze

Insgesamt sind in dem Gebäude 87 Pflegeappartements untergebracht, 82 Einbett- und 5 Zweibettappartements. Im Dachgeschoss der Einrichtung befinden sich zudem 13 Personalwohnungen und sechs barrierefreie Wohnungen. „Die Gemeinde war bereits bisher sehr gut mit Pflegeeinrichtungen aufgestellt und hat dafür den zweiten Platz beim Bayerischen Innovationspreis 2017 unter dem Motto ‚Zu Hause daheim‘ erhalten", wird Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg in der Pressemitteilung zitiert. "In der Gemeinde werden für Senioren bereits seit vielen Jahren zwei mobile Pflegen, zwei Tagesstätten und eine Kurzzeitpflege wie auch eine Senioren-WG betrieben. Wir freuen uns, dass nun ein weiterer Meilenstein erreicht ist.“

Die Außenanlage ist bereits angelegt. Foto: Erl Immobiliengruppe

Auf Nachfrage der Redaktion ist Karg lediglich beim Thema Dachwahl nicht ganz zufrieden: "Wenn ich von meiner alten Heimat Denkligen nach Leeder fahre sehe ich das Dachgeschoss, über den Edeka Markt ragen und denke mir, wenn wir nur drei Geschosse mit Flachdach gebaut hätten, würde man es kaum bemerken." Der Bürgermeister hatte in einer der vielen Diskussionen die Idee eingebracht, aber den Gemeinderat nicht überzeugen können. Ob das Dach mit Kniestock im Chiemgauer Baustil nun besser ins schwäbische Oberbayern passt, wolle er aber nicht bewerten.

Im Vorfeld hatte es bereits Kritik an dem hohen Baukörper und seiner isolierten Lage gegeben. So sprach die untere Baubehörde im Landratsamt in ihrer Stellungnahme von einer Beeinträchtigung des Ortsbildes durch das völlig frei stehende Gebäude auf der Ostseite der Josef-Schöner-Straße. Man werde dem durch eine entsprechende Eingrünung begegnen, hieß es damals in der Entgegnung des Planers hierzu. Während der Bauarbeiten sorgte die Pflegeimmobilie zudem für Schlagzeilen – damals wurde eine Treppe zunächst verkehrt herum gebaut, sodass man das Obergeschoss nur kriechend hätte betreten können.

Die WH Care Betriebsgesellschaft Bayern GmbH wird das Pflegeheim unter dem Namen „Lebens- und Gesundheitszentrum“ leiten. Im neuen Jahr wird die Übergabe die WH Care stattfinden. Die Eröffnung der vollstationären Pflegeeinrichtung ist im Frühjahr 2024 geplant. (AZ)

