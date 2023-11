Fuchstal

18:00 Uhr

Rotorblätter defekt: Nächster Anlauf für die Windräder in Fuchstal

Plus Die in Leeder angelieferten Rotorenblätter haben einen Riss. Ende November sollen die neuen Anlagen fertiggestellt sein. Es gibt aber noch offene Fragen.

Von Andreas Hoehne

Zumindest die zahlreichen Schaulustigen, die im Sommer den Transport der 78 Meter langen Rotorblätter für die drei neuen Windkraftanlagen im Gemeindewald durch Leeder verfolgt hatten, können sich freuen. Denn voraussichtlich ab Ende November wird es eine Neuauflage geben, da die defekten neun Flügel ausgetauscht werden. Es gibt aber noch offene Fragen.

Wie berichtet, hatte eine Untersuchung mithilfe eines Endoskops im Oktober ergeben, dass alle bis dahin angelieferten Blätter einen etwa 1,5 Meter langen Riss aufwiesen, sechs von ihnen waren da an den ersten beiden Standorten bereits montiert. Wie das Landsberger Ingenieurbüro Sing nun auch den über 200 Kommanditistinnen und Kommanditisten mitteilte, habe der Hersteller Enercon entschieden, in Hinblick auf die ungünstige Witterung auf eine Reparatur an Ort und Stelle zu verzichten, denn das würde zu lange dauern. Da die Beschädigungen beim Transport verursacht worden waren, habe man mittlerweile die Logistik geändert und erfolgreiche Testfahrten durchgeführt, eine Erprobung laufe noch. Unter Umständen bereits ab kommender Woche könnten Transportfahrten in Richtung Fuchstal beginnen.

