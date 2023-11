Fuchstal

16:35 Uhr

Technische Aufrüstung für Bahnübergang in Leeder

Plus Die Sicherung der Kreuzung mit dem Schienenverkehr war bereits seit über zehn Jahren im Gespräch. Nun wird sie mit Blinklicht und Halbschranke realisiert.

Technisch gesichert wird im kommenden Jahr der Bahnübergang an der Gemeindeverbindungsstraße von Leeder zur B17 mit Blinklicht und Halbschranke. Der Fuchstaler Gemeinderat nahm in seiner jüngsten Sitzung die vorgelegte Planung zur Kenntnis.

Erforderlich geworden war die Maßnahme, da schon seit längerer Zeit täglich mehr als 2500 Fahrzeuge die Eisenbahnkreuzung passieren. Die betrifft auch die zwei Übergänge in Denklingen, dort hatte man sich im vergangenen Dezember im Gemeinderat mit dem Thema befasst. An den Kosten der Sicherung muss sich die Gemeinde seit März 2020 nicht mehr beteiligen, notwendig geworden war aber in Leeder die Verschwenkung der Straße vom ehemaligen Bahnhof in Richtung Westen, da sie unmittelbar am Übergang eingemündet hatte. Dies war im Frühjahr dieses Jahres erfolgt und hatte etwa 150.000 Euro gekostet. Angeregt wurde von Ratsmitglied Martin Schuster (Neue Liste), den Straßenbelag in diesem Abschnitt zu erneuern, da er sich in einem schlechten Zustand befindet.

