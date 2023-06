Fuchstal

Verein aus Florida lässt Fahne in Seestall weihen

Plus D’Lechtaler begrüßen Trachtenfreunde aus Orlando und unterstützen sie bei der Fahnensegnung. Das Motiv der Fahne: Sonne, Strand, Palme und ein springender Delfin.

Von Andreas Hoehne

Verwundert waren die Seestaller kürzlich, als sie im Terminplan ihrer Filialkirche St. Nikolaus von einem feierlichen Gottesdienst mit Fahnensegnung lasen. Denn bei den wenigen Vereinen, die es in Fuchstals kleinstem Gemeindeteil gibt, hätte sich ein solches Ereignis sicher vorzeitig herumgesprochen. Für noch größeres Staunen dürfte dann der Umstand geführt haben, dass der Verein, um dessen Fahne es geht, aus Orlando im amerikanischen Bundesstaat Florida kommt.

Der erste geplante Besuch aus Florida kam wegen der Pandemie nicht zustande

Zu verdanken hatten die Seestaller die Fahnenweihe einer Hotelwahl, wie die Vorsitzende der „German Dancing Orlando – Schuhplattler Gruppe Alpenrose“, Sabine Seifert, bei einem Bayerischen Abend berichtete. Diese Veranstaltung hatte der Seestaller Trachtenverein D’Lechtaler für seine Gäste aus Übersee ausgerichtet. Die 30-köpfige Gruppe war allerdings nicht ganz zufällig im Fuchstaler Hotel Römerkessel gelandet. Im Jahr 2019 hatte der Trachtengau Nordamerika das Preisplatteln um den „Bayerischen Löwen“ des Ministerpräsidenten mit ausgerichtet, bei dem die einzelnen Gausieger gegeneinander antreten. Der rund 60 Mitglieder zählende Verein aus Orlando gehört zusammen mit etwa 70 weiteren aus den USA und Kanada dem Trachtengau Nordamerika an. In der Folge plante man aus Orlando für den Juni 2020 einen Besuch des Wettbewerbs in Dießen, der allerdings dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

