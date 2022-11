Nach Streit: 28-Jähriger in Fürstenfeldbruck lebensgefährlich verletzt

Eine Gruppe von rund zehn Jugendlicher attackiert den jungen Mann vor einen Einkaufszentrum in Fürstenfeldbruck. Er erleidet eine schwere Stichverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wurde am gestrigen Abend ein 28-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei fahndet nach den flüchtigen Tätern und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 28-jährige Fürstenfeldbrucker gegen 19 Uhr zusammen mit einem Begleiter auf Höhe des Einkaufszentrums an der Schöngeisinger Straße.

Zehn männliche Jugendliche suchen Streit mit dem Opfer

Eine Gruppe von etwa zehn männlichen Jugendlichen trat an die beiden heran und suchte eine zunächst verbale Auseinandersetzung, in deren Folge sich ein Streit entwickelte, so die Polizei. Kurze Zeit später fand ein Zeuge den 28-Jährigen mit einer Stichverletzung lebensbedrohlich verletzt am Viehmarktplatz auf. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und noch in der Nacht notoperiert. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern blieben bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und neben ersten Zeugenvernehmungen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt.

Die Ermittler suchen insbesondere nach Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr der 28-Jährige mit seinem Begleiter oder die Gruppe der etwa zehn hauptsächlich dunkel gekleideten Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08141/6120 entgegengenommen. (AZ)





Lesen Sie dazu auch