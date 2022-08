Bahnhof Geltendorf: Schwarzfahrer schlägt Ex-Polizisten ins Gesicht

Ein Mann ist im Regionalexpress ohne Fahrschein unterwegs. Bei Geltendorf bedroht er eine Zugbegleiterin und schlägt einen Zugreisenden mehrfach ins Gesicht.

Wegen einer Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen aus Buchloe. Der Mann hatte am Mittwoch in einem Regionalzug eine Zugbegleiterin bedroht und kurz vor dem Bahnhof in Geltendorf einen pensionierten Polizisten mehrfach ins Gesicht geschlafen.

Wie die Bundespolizei meldet, fuhr der 27-Jährige gegen 5.20 Uhr ohne Fahrschein im Regionalexpress RE 72 (Memmingen-München). Im Laufe der Fahrscheinkontrolle beleidigte und bedrohte er eine 29-jährige Zugbegleiterin. Eine weitere Zugbegleiterin und ein Mitreisender kamen hinzu und versuchten die Lage zu beruhigen. Dies zeigte jedoch keinen Erfolg. Unvermittelt schlug der Mann einem der Schlichter, einem 63-Jährigen aus Starnberg, mehrfach ins Gesicht. Der pensionierte Landespolizist des Freistaats Bayern benötigte vor Ort keine medizinische Hilfe, teilt die Bundespolizei mit.

Der Mann ist bereits polizeibekannt

Beim Halt im Bahnhof Geltendorf nahmen sich Beamte der Landespolizei des Vorfalles an und übergaben den 27-Jährigen der Bundespolizei. Der Mann ist wegen Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten bereits polizeibekannt. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung sowie Erschleichen von Leistungen. (AZ)

