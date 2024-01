Geltendorf

27.01.2024

Becherwurf auf Faschingsparty: Junger Mann wird am Kopf verletzt

Auf einer Faschingsparty in Geltendorf ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Becherwurf gekommen.

In der Nacht auf Samstag geraten bei einer Faschingsparty in Geltendorf zwei Gruppen in Streit. Jetzt ermittelt die Polizei gegen zwei Personen.

