Bei Unfall in Geltendorf entsteht beträchtlicher Schaden

An der Kreuzung der Hausener Straße mit der Umgehungsstraße bei Geltendorf stoßen zwei Autos zusammen. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Erheblicher Sachschaden ist am Samstag gegen 12.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Hausener Straße mit der Staatsstraße nördlich von Geltendorf entstanden. Laut Polizeibericht hielt eine 43-jährige Autofahrerin auf der Hausener Straße zunächst an der vorfahrtsberechtigten Umgehungsstraße an. Anschließend übersah sie dann jedoch beim Abbiegen eine von rechts kommende 20-jährige Fahrzeuglenkerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Zwei Personen aus den Fahrzeugen wurden vorsorglich zur Abklärung etwaiger Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro. (AZ)

