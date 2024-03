Geltendorf

19:27 Uhr

Das Ende der letzten Geltendorfer Telefonsäule naht

Die Telefonsäule am Geltendorfer Bahnhof dürfte wohl auch in den nächsten Monaten endgültig aus dem Ortsbild verschwinden.

Von Gerald Modlinger

Eine einsame Telefonsäule erinnert am Geltendorfer Bahnhof an die Zeit, als es noch keine Handys gab. Doch damit dürfte es auch an diesem Ort bald vorbei sein.

Ist es Vandalismus oder Teil eines planmäßigen Abbaus? Der öffentliche Fernsprecher am Geltendorfer Bahnhof hat keinen Hörer mehr. Wir haben deswegen bei der Deutschen Telekom nachgefragt. Die Antwort des Konzerns hält es mit dem früheren Spruch "Fasse Dich kurz", mit dem man gebeten wurde, in einer Telefonzelle nicht zu lange zu sprechen, um andere nicht über Gebühr warten zu lassen. "Wir halten beim Thema ,Telefon-Stelen' für die externe Kommunikation keine Daten mehr bereit. Das ist bei uns kein Geschäftsmodell mehr", antwortete ein Sprecher des Konzerns in München exakt 24 Minuten nach unserer Mail an die Pressestelle. Ob Vandalismus oder planmäßiger Abbau, das Ergebnis wird sich auch am Geltendorfer Bahnhof nicht unterscheiden. Bis 2025 werden ohnehin alle noch verbliebenen Telefon-Stelen aus den Ortsbildern verschwunden sein – es sei denn ältere Modelle (Telefonhäuschen) finden beispielsweise als Bücherschrank eine neue Verwendung. Schon im Herbst 2022 kündigte die Telekom das Ende der öffentlichen Fernsprecher an Schon im Herbst 2022 läutete eine Mitteilung der Deutschen Telekom das baldige Ende der Telefonzellen ein. Damals hieß es, der Bedarf an öffentlichen Telefonen sei seit Einführung des Mobilfunks stark rückläufig. Öffentliche Telefonstellen würden daher seit Jahren zurückgebaut. Mehr als 90 Prozent der ehemals über 160.000 öffentlichen Telefone waren damals bereits aus dem Stadtbild verschwunden, weil sie niemand mehr genutzt hat. Verblieben waren noch rund 12.000 öffentliche Telefone, die ebenfalls bis Anfang 2025 abgeschaltet und abgebaut werden. Fast jedes dritte öffentliche Telefon habe (Stand Herbst 2022) im vergangenen Jahr keinen einzigen Euro Umsatz gemacht. Spätestens zur Jahrtausendwende hatte das Mobiltelefon seinen Siegeszug angetreten und hat seitdem die weit überwiegende Gunst der Telefonierenden. Der Abbau der verbliebenen Telefonsäulen soll bis Anfang 2025 abgeschlossen sein Bereits seit 21. November 2022 wurde die Münzzahlung bei den Fernsprechern schrittweise bundesweit deaktiviert. Ab Ende Januar 2023 wurde auch die Zahlungsfunktion mittels Telefonkarten und somit der gesamte Telekommunikationsdienst an den Telefonsäulen beziehungsweise -häuschen eingestellt. Wann zuletzt jemand von der Geltendorfer Telefonsäule aus telefoniert hat, ist nicht bekannt. Alwin Reiter, der nicht weit vom Bahnhof wohnt, erinnert sich, dass er zuletzt im Herbst 2023 jemand an der Säule gesehen habe, der den Hörer in der Hand hatte. Lesen Sie dazu auch Geltendorf Polizei fasst flüchtenden Sprayer nach Suche mit Hubschrauber

Abschied Tod der letzten Telefonzellen Inzwischen läuft der Abbau der Stelen, der voraussichtlich bis Anfang 2025 abgeschlossen sein wird. In Absprache mit den Gemeinden nutzt die Telekom aber rund ein Viertel der Standorte für die Verbesserung des örtlichen Mobilfunks ohne öffentliche Telefoniefunktion weiter. Sie baut die Standorte mit sogenannten Small Cells um. Das sind kleine Antennen, die Mobilfunksignale verstärken und damit den Mobilfunk weiter verbessern. Eine Verpflichtung zum Betrieb öffentlicher Telefone besteht seit der Änderung des Telekommunikationsgesetzes Ende 2021 nicht mehr.

