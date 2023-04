Geltendorf

11:46 Uhr

Die Sanierung des Alten Wirt in Geltendorf sorgt nicht nur für Freude

Plus Der Alte Wirt in Geltendorf wird saniert. Einige Beanstandungen nach einer Begehung mit dem Landratsamt Landsberg sorgen beim Gemeinderat für Unmut.

Von Romi Löbhard

Die Sanierungsarbeiten am Alten Wirt in Geltendorf schreiten fort. So hat der Bauausschuss der Gemeinde vorab der Vergabe der Stahlbauarbeiten zum Angebotspreis von 47.500 Euro zugestimmt. Diesen Beschluss holte der Gemeinderat jetzt rechtskräftig nach. Zusätzlich mussten in der jüngsten Gemeinderatssitzung weitere Punkte behandelt und entschieden werden. Grund ist, dass die Vergabeermächtigungssumme von 957.000 Euro erreicht ist.

Das sorgte im Gremium für einigen Unmut und teilweise wenig Verständnis. Es wurde Kritik geübt am für die Sanierung zuständigen Architekturbüro Reitberger. Die Beschlüsse betrafen die Schiebetür zwischen Küche und Gastraum (6500 bis 10.000 Euro), Anstrich aller Fensterläden (7100 Euro), Pflasterarbeiten für Verkehrssicherheit (1000 Euro).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

