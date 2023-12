Die Dorfweihnacht in Geltendorf lockt viele Besucher an. Für die kleinen Gäste hat der Nikolaus ein Geschenk dabei. Den Erlös erhält die Feuerwehr.

Im Biergarten des Alten Wirts in Geltendorf wurde die Dorfweihnacht gefeiert. Fünf Stände von der Feuerwehr und einer vom TSV lockten viele Besucher an. Die Fläche wurde mit Lichteffekten weihnachtlich verzaubert. Für den musikalischen Teil sorgte die Brassa-Nova-Kapelle für weihnachtliche Stimmung. Dabei handelt es sich um eine Untergruppe des Blasorchesters des Klosters St. Ottilien.

Natürlich durfte ein Nikolaus bei einer Dorfweihnacht nicht fehlen. Gegen 18 Uhr kam der heilige St. Nikolaus mit seinem braven Knecht Ruprecht und verteile an die Kinder kleine Geschenke. In deren Gesichtern konnte man die Freude ablesen. Die meisten Weihnachtsbuden boten Speisen und Getränke an und ein Stand weihnachtliche Waren an. Beim TSV Geltendorf gab es Lose und als Gewinne Schals und Trikots des Vereins. Sogar die Kirche St. Stephan erstrahlte im Lichterglanz der Scheinwerfer, was zur guten Stimmung der Besucher beitrug.

Wie der Kommandant der Feuerwehr Geltendorf Andreas Höpfl berichtete, geht der ganze Erlös der Dorfweihnacht an die Feuerwehr Geltendorf, wo Ausrüstung für die Feuerwehr ergänzt wird. Ein kleiner Teil fließt in den Oldtimerstadel, der vor kurzem errichtet wurde. In dieser Halle befindet sich die ehemalige alte Drehleiter vom Kloster St. Ottilien. Höpfl und sein Feuerwehrteam waren über den großen Zuspruch sehr erfreut.

