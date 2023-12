Kindergarten: Geltendorf steckt zwei Millionen Euro in Provisorium

In Geltendorf müssen schnell weitere Räume für die Kinderbetreuung her. Ein Neubau dauert. Bis dahin werden nun Holzmodule aufgestellt

In Geltendorf müssen - wie bereits mehrfach berichtet - weitere Plätze für die Kinderbetreuung geschaffen werden. Dafür ist ein Neubau notwendig. Als Zwischenlösung, bis es einen solchen gibt, hatte sich der Gemeinderat als Erstes in der Novembersitzung für Räumlichkeiten in Modulbauweise entschieden. Diese sollen am westlichen Rand des gemeindlichen Festplatzes eingerichtet werden. In der aktuellen Sitzung fiel die Entscheidung sowohl für eine Anlage in Holzbauweise als auch den Kauf der Module.

Geplant sind laut Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) Räume für weitere drei Krippen- beziehungsweise Kindergartengruppen. Die Kosten hierfür beziffert der Bürgermeister mit rund zwei Millionen Euro. Gleichzeitig befürchtet Sedlmayr, dass die ursprüngliche Vorstellung von der Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsplätze in den Holzmodulen ab September 2024 nicht gehalten werden kann. „Das Verfahren dauert zu lang.“ So müsse unter anderem ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Später könnten die Module mal von der Bücherei genutzt werden

Über die zukünftige Nutzung der vielleicht einmal frei werdenden Module sagt Bürgermeister Sedlmayr, dafür gebe es bereits verschiedene Ideen. „Beispielsweise könnte die im Bürgerhaus befindliche Gemeindebücherei dort einziehen und dann über mehr Platz als bisher verfügen.“

